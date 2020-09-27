40 yıllık hayal gerçek oluyor DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, “Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi”nin tamamlanmasıyla toplam 1 milyon 61 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşacağını belirtti

Adana’da 1 milyon 61 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşturacak “Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi” hızla ilerliyor.

Çukurova’nın ve Kozan’ın bereketli topraklarında üretimin artmasına büyük katkı sunacak olan ve Damyeri, Tepecikören, Bağtepe, Yüksekören’de hızla ilerleyen “Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi” için AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ile AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili projeden faydalanacak köy muhtarları ile Tepecikören köyünde bir araya geldi.

İmamoğlu bölgesinde sulamanın başladığını ve Damyeri, Tepecikören, Bağdepe, Yüksekören hattında projenin hızla ilerlediğini kaydeden AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, “Çukurova topraklarında bereketi arttıracak bu projenin ülke geleceğine, ekonomisine ve çiftçisine de can suyu olacak proje burada hızla ilerliyor. Doğru ve bilinçli tarım ile toprağın doğru sulanması teknolojik tarım ve üretim ile çiftçilerin geleceğine büyük bir katkı sunulacak" dedi.

DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tamamlanmasıyla 40 yıllık hayalin gerçek olacak ifade ederek, "DSİ yatırımları ile Adana il merkezi ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması ile yıllardır tarımın lokomotifi olarak bilinen şehrimizdeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Adana’nın Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde toplam 1 milyon 061 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşturacak “Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesinde” çalışmalar hızla devam etmektedir” diye konuştu.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kentin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirterek, "Projenin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile birlikte; Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde bulunan toplamda 1 milyon 61 bin 300 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem sulama yapılacak. Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 1 milyar 292 bin TL katkı ve 95 bin 500 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacak” dedi.

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