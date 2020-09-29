Otomobilin zulasından 146 kaçak cep telefonu çıktı

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ön kaputuna gizlenmiş kaçak 146 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarının piyasa değerinin 300 bin TL olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında, şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ön kaputun altında, alüminyum folyolara sarılmış halde kaçak 146 cep telefonu bulundu. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Sürücü tutuklanırken, cep telefonlarının piyasa değerinin 300 bin TL olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-29 10:33:43



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