Sepetli motosiklete zulalanmış 77 kilo esrarı Marco buldu

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Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, polis tarafından 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Dedektör köpek 'Marco' ile sepetli motosiklette yapılan aramada, gizli bölmeye zulalanmış 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, plastik ev eşyası yüklü sepetli motosikleti durdurdu. Polis, motosiklette özel eğitimli narkotik köpeği `Marco´ ile arama yaptı. Marco, motosikletin sepet kısmına tepki verdi. Yapılan detaylı kontrollerde motosiklet sepetinde, sacın altına zulalanmış 24 pakette, 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü Sadık Ç., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-07 09:45:05



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