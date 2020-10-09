İş dünyası yapılandırma bekliyor Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı: "Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmesi tüccara verilen krediler kadar önemlidir"

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, yılın ilk çeyreğinden bu yana korona virüsten dolayı üyelerinin ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, "İş dünyasından bizlere yansıyan konulardan birisi vergi ve sosyal güvenlik barışının gündeme getirilmesidir" dedi.

Acı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, esnafın işlerinin durma noktasında olduğunu ifade ederek, "Personel ve iş yerinin temel giderlerinde bile sıkıntı yaşayan esnafımız eski vergi ve SGK gibi devlete olan borçlarının gecikme faizleri nedeniyle iş yapamaz hale gelmiştir. Öncelikle vergi ve SGK borçlarının faizleri silinmeli anapara üzerinden de uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlanmalıdır. Kamuoyunda bu konuda yoğun bir talep olduğunu söyleyebilirim. 2020 yılından geriye doğru gidecek olursak, yaklaşık bir yıla yakın zamandır pandemi sürecinde ekonomide ciddi olumsuzlukların yaşanmasına bağlı olarak, işletmelerin finansman dengelerinin bozulduğu, tahsilat ve satış kabiliyetlerinin düştüğü açıkça görülmektedir. Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmesi tüccara verilen krediler kadar önemlidir. Krediden tüm esnaf faydalanamadı ama yapılandırmadan herkesin faydalanacağını söyleyebilirim. Vatandaşın istediği ödeme kolaylığı ve faizlerin silinerek ana borcun yapılandırılmasıdır. Bunu yapmak iş dünyasına gayet olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

Pandemi döneminde verilen kredilerin ödemelerinin geldiğini belirten Acı, şöyle devam etti:

"Bu konuda da devletten ciddi adımlar bekleniyor. Ödemelerin ertelenmesi elzem gözüküyor. Çünkü işler düzelmedi. Tüccarımız bundan 6 ay önce çarklarını döndürmeye başlamış olsa bile, birçok sektörde bunun finans dönüşü 2021 yılının ilk çeyreğinden önce olmayacaktır. Uzun vadelerle çalışan bir sistem içinde ticaret yapıldığı için bu konunun hassasiyetle incelenmesi gerekmektedir.''

ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, ekonomiye ve iş dünyasına sağlanan destek ve ekonomi paketlerinin vergi ve SGK barışıyla taçlandırılmasını beklediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Şirketlerin daha önceleri de yapıldığı gibi yeni bir beyaz sayfa açması sağlanmalı, anaparanın yapılandırması en az bir yıl geri ödemesiz olmalı, gecikme zamları ve faizleri tamamen silinmeli, erken ödeme durumunda anapara borcundan da indirim yapan düzenlemeler getirilmelidir. Bu talebimiz hem hazinenin kasasına para girmesini sağlayacak hem de iş dünyasının borçlarından kurtulma ve rahatlamasına imkan sağlayacak bir adım olacaktır.''

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