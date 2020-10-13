Sahte dolarlarla içki, sigara ve ilaç alan zanlılar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte dolarlarla içki, sigara ve ilaç alan zanlılar kamerada

DHA

Sahte dolarlarla içki, sigara ve ilaç alan zanlılar kamerada


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da 100 dolarlık sahte banknotlarla 7 ayrı iş yerinden alkollü içki, sigara ve ilaç satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2´si tutuklandı. Şüphelilerin elebaşı olduğu belirtilen Mahir Yertutan´ın tanınmamak için iş yerlerine girerken gözlük takıp, saç modelini değiştirdiği, turist aksanıyla konuştuğu öne sürüldü. Sahte parayla alışverişler ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 100 dolarlık sahte paralarla kentteki 7 ayrı iş yerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin Mahir Yertutan, Hakkı Yuntar ve Ömer Devrim A. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, şüphelileri düzenlenen baskınla adreslerinde gözaltına aldı. Ekipler, Mahir Yertutan´ın evinde 9, Hakkı Yuntar´ın evinde ise 4 adet olmak üzere toplamda 13 adet 100 dolarlık banknot ve 3 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
CERRAHİ MASKEYLE YÜZÜNÜ GİZLEDİ
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken sağlık kontrolünden geçirilen Mahir Yertutan, gazetecilerin kendisini görüntülemesi üzerine cerrahi maskeyle yüzünü gizledi. Mahir Yertutan ve Hakkı Yuntar çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Ömer Devrim A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Şüphelilerin piyasaya sürdüğü 100 dolarlık sahte banknotlarla farklı adreslerden alkollü içki, sigara ve ilaç aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin elebaşı olduğu öne sürülen Mahir Yertutan´ın iş yerlerine giderken saç modelini değiştirip gözlük taktığı, tanınmamak için turist aksanıyla konuştuğu öne sürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-10-13 10:07:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da sahte içki üretilen depoya operasyon
YEREL HABERLER Adana'da sahte içki üretilen depoya operasyon
Gelin ve damat ile davetlilere 111 bin 300 TL maske mesafe cezası
YEREL HABERLER Gelin ve damat ile davetlilere 111 bin 300 TL maske ...
Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi
Binbir surat kalpazan Adana’da sahte dolar ile eczaneden cinsel içerikli hap, tekel bayisinden de içki ve sigara satın alıp para üstü alan üç kalpazandan ikisi tutuklandı Tanınmamak için sürekli kılık ve kıyafet değiştiren, kendine yabancı süsü veren binbir surat kalpazan ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Binbir surat kalpazan Adana’da sahte dolar ile ...
Adana'da sahte içki operasyonu Sahte içkiden ölümlerin artması üzerine Adana polisinin yaptığı operasyonda bin 360 litre sahte etil alkol, 418 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da sahte içki operasyonu Sahte içkiden ...
Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın
YEREL HABERLER Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye ...
'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
YEREL HABERLER 'Adana'da her yıl 5 ton atık ilaç toplanıyor'
Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama
YEREL HABERLER Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a ...
Alkollü sürücünün çarptığı 5 koyun telef oldu Ehliyetine el konulan sürücüye 7 bin 707 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı 5 koyun telef ...
Adana'dan Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Adana'dan Azerbaycan’a destek
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs sürücüsü otomobille çarpıştı
YEREL HABERLER Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Direksiyon ...
Dijital sendikacılık semineri Ercan: "Eğer bir ürün size ücretsiz bir şekilde sunuluyorsa o üründe ücret sizsiniz"
YEREL HABERLER Dijital sendikacılık semineri Ercan: "Eğer bir ürün ...
Ceyhan ve Kozan'da araç ve sürücülere 15 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Ceyhan ve Kozan'da araç ve sürücülere 15 bin TL para ...
Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler
YEREL HABERLER Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir ...
Seyhan’da boya ihtiyacı olan okullar boyandı
YEREL HABERLER Seyhan’da boya ihtiyacı olan okullar boyandı
Bilgili: "Kozan’da her 4 seçmenden biri AK Parti'ye gönül verdi"
YEREL HABERLER Bilgili: "Kozan’da her 4 seçmenden biri AK Parti'ye ...
Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
YEREL HABERLER Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
Kozan’da atık lastikler parklarda kullanılıyor
YEREL HABERLER Kozan’da atık lastikler parklarda kullanılıyor
Adana’da yüz yüze eğitim tedbirlerle başladı Bozkaya: "Bizim heyecanımız öğrencilerimizinkinden daha fazla, uzun süredir okullarda öğrenci yoktu"
YEREL HABERLER Adana’da yüz yüze eğitim tedbirlerle başladı Bozkaya: ...
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce yolunu değiştirdi
YEREL HABERLER Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri ...
Maskeyi koluna takan kız öğrenci polisten kaçtı Adana’da çocuk polisi okul önlerinde uygulama yaptığı sırada maskesi kolunda olan kız öğrenci kaçmaya çalıştı ancak polis izin vermedi Polis yakaladığı kız öğrenciyi üzerinde kimliği bulunmadığı, numarasını da bilmediği için emniyete götürdü
YEREL HABERLER Maskeyi koluna takan kız öğrenci polisten ...
Adana polisi, pitbull cinsi 2 köpeği barınağa bıraktı
YEREL HABERLER Adana polisi, pitbull cinsi 2 köpeği barınağa bıraktı
Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi
Adana’da tarihi eser operasyonu Operasyonda 396 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendiren 33 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da tarihi eser operasyonu Operasyonda 396 sikke ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X