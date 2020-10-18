Kuyuya düşen yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

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Adana’nın Kozan ilçesinde kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mahmutlu Mahallesi Sehlikoğlu Sokak üzerindeki bir evin sahipleri, avluda bulunan ve derinliği yaklaşık 30 metreyi bulan su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark edince Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi düştüğü kuyudan çıkardı. Kedinin kuyudan çıkarılmasıyla mahalleli rahat bir nefes aldı. Kuyudan kurtarılan yavru kedi ekiplerin elinden yere atlar atlamaz hemen avluda bekleyen anne kedinin yanına koştu. İtfaiye ekipleri tarafından kuyunun açıkta olan ağzı kapatıldı.

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