Büyükşehirden vatandaşa uzmanlar eşliğinde spor imkanı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adanalıların kendi muhitlerinde spor yapabilmesi için 14 ayrı noktada uzman eğitmenler eşliğinde her gün sabah sporu aktivitesi düzenliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı sağlıklı bir yaşam için uzman eğitmenler eşliğinde halka sabah sporu yapma olanağı sağlıyor. Her yaştan insanın sağlıklı bir yaşam için kazanması gereken spor alışkanlığı edindirilmesine yönelik aktiviteler kentin 14 ayrı noktasında sürüyor. Sabah sporu aktiviteleri 14 uzman eşliğinde Ceyhan, Kozan, Karaisalı ve Adana’nın değişik noktalarında gerçekleştiriliyor. Her gün yüzlerce vatandaşın katıldığı aktivitelerde, insanlar kendi muhitlerinde spor yapma olanağı buluyor.

Her yaş grubundan insanların katılabildiği ve her sabah iki seans şeklinde gerçekleşen aktivitelerde vatandaşlar sağlıklı yaşam için spor yapıyor.

