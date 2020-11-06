PKK/KCK´ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2´si tutuklandı



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüte katılacaklara yardım ettikleri, örgütle iş birliği yaptıkları ve örgütün dağ-şehir yapılanması arasında iletişim sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 2´si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK ile işbirlikçilik yapan ve yardım edenlere yönelik 30 Ekim'de düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, operasyon sonrası 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 7´ye yükseldi. Polisin, Irak´ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde çıkan şifreli notları incelemesi sonucu isimlerine ulaşılan şüphelilerin aynı zamanda örgütün şehir yapılanmasında yer aldıkları, terör örgüyü PKK/KCK'ya katılacakların kırsal alana gitmesine yardım ettikleri ve örgütün dağ ile şehir yapılanması arasında iletişim sağladıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.D. ve Ş.B. burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-06 10:08:57



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