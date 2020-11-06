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PKK/KCK´ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2´si tutuklandı

DHA

PKK/KCK´ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2´si tutuklandı


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüte katılacaklara yardım ettikleri, örgütle iş birliği yaptıkları ve örgütün dağ-şehir yapılanması arasında iletişim sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 2´si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK ile işbirlikçilik yapan ve yardım edenlere yönelik 30 Ekim'de düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, operasyon sonrası 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 7´ye yükseldi. Polisin, Irak´ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde çıkan şifreli notları incelemesi sonucu isimlerine ulaşılan şüphelilerin aynı zamanda örgütün şehir yapılanmasında yer aldıkları, terör örgüyü PKK/KCK'ya katılacakların kırsal alana gitmesine yardım ettikleri ve örgütün dağ ile şehir yapılanması arasında iletişim sağladıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.D. ve Ş.B. burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-11-06 10:08:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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