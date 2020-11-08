Adana´da polis, aranan 3 hırsızlık şüphelisini teknik takiple yakaladı



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli, polisin teknik takibiyle yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gelen hırsızlık ihbarları üzerine ilk olarak 6 iş yeri ve bir otomobilden toplam 3 tablet, 3 cep telefonu 15 kilo sucuk ve bir evrak çantası çalan Mehmet Ö.´yü, teknik takip sonucu yerini tespit ederek yakaladı. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi´nde bir otomobilden teyp ve hoparlör çalan Doğan U´yu, Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde bir iş yerinden cep telefonu çalan Seyit K.´yi de aynı yöntemle yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ö. tutuklanırken, Doğan U. ve Seyit K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-08 09:37:45



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