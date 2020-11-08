Adana´da bin 180 litre sahte içki ve 71 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA polisinin iki ayrı iş yerine yaptığı baskında, bin 180 litre sahte içki ve 71 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi ve Güneşli Mahallesi'ndeki iki ayrı iş yerinde, sahte içki üretildiği ve kaçak nargile tütünü olduğu bilgisine ulaşan polis, adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, varillerin içine doldurulmuş bin 180 litre sahte içki ve 71 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-08 09:38:53



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