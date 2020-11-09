Adana’da kocasının harcadıkları parasını yerine koymak için kadın kılığına giren sevgilisiyle akrabalarını gasp eden kadının oyunu cezaevinde bitti. Çarşaf giyip, zorla eve girmek istedikleri kadının yardım çığlıklarını bastırmak için “gulu gulu” diyerek ses çıkartıp elini, ağzını, bağlayarak 28 bin liralık altınını gasp edip kaçan zanlılar suçlarını itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre emlakçıda çalışan Mahsun A. (26) evli ve 1 çocuk annesi Filiz D. (31) ile bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Bir süre sonra Mahsun A. bahis oynadığını, bu nedenle borcu olduğunu söyleyerek Filiz D.’den para istedi. Filiz D. de kocasının biriktirdiği 3 bilezik ve 10 bin lira parayı Mahsun A.’ya getirdi. Ancak Filiz D.’nin kocası araba almak istediğini söyleyerek, bu nedenle eşine verdiği 3 bilezik ve 10 bin lira parayı istedi. Filiz D. bunun üzerine Mahsun A. ile görüşerek parayı ve altınları yerine koymaları gerektiğini, kocasının istediğini söyledi. Mahsun A. ise parasının olmadığını, altını ve 10 bin lirayı yerine koyamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Filiz D., eşinin kuzeninin eşi T.Ç.’nin (33) altınları olduğunu söyledi. Mahsun A. da bu bilgi üzerine T.Ç.’yi soyarak 3 bilezik ile 10 bin lirayı yerine koyabileceklerini söyledi.



Anahtarını çaldılar daha sonra eve geldiler

Bu plandan sonra Filiz D. olaydan bir gün önce T.Ç.’nin evinin anahtarını çaldı. Evde kimse yokken gelmeyi planladılar ancak genç kadın Mahsun A. ve Filiz D. soyguna giderken eve dönünce plan değişti. Mahsun A. çarşaf giyerek kadın kılığına girerken, Filiz D. de çarşaf giyerek eve geldi. İkili kapıyı çalıp önce kiralık daire olup olmadığını sordu. T.Ç. zanlılardan korkup kapıyı örtmek isteyince bu kez de kapıyı zorladı. T.Ç. “imdat” diye bağırmak isteyince önce iki zanlı “gulu gulu” diye ses çıkartıp onun sesini bastırdı. Daha sonra da iterek kapının yanına düşürüp ağzını ve ellerini bağladıktan sonra küpe, yüzük, bilezik ve bilekliklerini aldı. Daha sonra kadının ağzını sesi hiç çıkmasın diye gömlekle de kapatıp evde başka altın olup olmadığını aradılar. Genç kadını da ölümle tehdit edip boğazını sıkıp bıçak dayadılar. Başka altın bulamayınca evden kaçtılar.



Zanlılar kaçınca eli ağzı bağlı ikinci kata indi

Genç kadın T.Ç. evde eli bağlı ağzı kapalı halde korku ile ikinci kata indi. Kadını ikinci katın balkonunda akrabaları görünce hemen ağzını açıp elini de çözdü. Genç kadın gasp edildiğini söyleyince hemen polise haber verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri eve gelip genç kadının ifadesini aldıktan sonra zanlıları tespit etmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarından zanlıların görüntülerine ulaştı. Polis zanlılardan birinin kadın olduğunu ve T.Ç.’nin akrabası Filiz D. olduğunu belirledi. Filiz D. Sarıçam Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.



Zanlı her şeyi anlattı

Zanlı kadın Filiz D., T.Ç.’yi sevgilisiyle birlikte gasp ettiğini, altınları da bir kuyumcuda 28 bin liraya bozdurduklarını söyledi. Polis bunun üzerine Mahsun A.’yı gözaltına aldı. Mahsun A. da gasp yaptıklarını kabul etti. Polis daha sonra kuyumcuya gidip altınları alarak T.Ç.’ye geri verdi. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



“Gulu gulu diyerek gasp ettiler”

Gasp edilen T.Ç. ise kapıyı çaldıklarını açtığında iki çarşaflı kadın gördüğünü, kiralık ev sorduklarını sonra kapıyı zorladıklarını söyleyerek, “Ben bağırmak isteyince önce 'gulu gulu' dediler sonra benim ağızımı kapatıp yere yatırıp ağzımı kapatıp elimi bağladılar. Daha sonra bütün altınlarımı aldılar. Ses çıkarmam halinde beni öldüreceklerini söylediler. Çok korktum. Bu nedenle bir şey yapamadım. Evde arama yapıp kaçtılar. Zanlılar yakalanmış biri kadınmış ve bizim akrabaymış ondan hiç beklemezdim. Çok kötü ve korku dolu anlar yaşadım. Benim boğazımı sıktılar. Ölmekten çok korktum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.