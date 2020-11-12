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Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı Adana’da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalarak yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

İHA

Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı Adana’da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalarak yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Adana’da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi 4086 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre annesi öldükten sonra evi alan oğlu tadilat başlattı. Bugün sabah saatlerinde işçiler tadilat yaparken birden duvar yıkıldı. Muhammet Dudu isimli 19 yaşındaki işçi yıkılan duvarın altında kaldı. Diğer işçi arkadaşı çığlık atarak yardım istedi. İşçinin bağırmasını duyan komşular yardıma koşup bir taraftan da sağlık, CanKur ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen CanKur ekipleri yıkılan duvarın altında kalan işçiyi kurtarmak için kriko kullanıp duvarı kaldırdı. Daha sonra da işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Dudu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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