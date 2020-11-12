Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Ceyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma sonucunda, 7 şüpheli üzerinde toplam 180 gram kubar esrar ve 4 gram metanfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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