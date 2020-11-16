Adana'da 47 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan 4 hükümlü yakalandı

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Adana'da hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından 47 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan 4 hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Aralarında kasten adam öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan toplam 47 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan 4 hükümlünün yeri tespit edildi. Polis eş zamanlı olarak 4 ayrı adrese yaptığı baskında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Ekrem A.’yı (28), hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası alan Beytullah A.’yı, hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası alan Mehmet A.’yı ve kasten öldürme suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası alan 2012 yılından bu yana firar olan Rahmi B.’yi yakaladı.

Hükümlüler emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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