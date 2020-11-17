Adana´da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 13 Kasım´da düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7´si, mahkemece tutuklandı, 2´si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana´da suç örgütünün silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. 6 ay süreyle teknik ve fiziki takip yapan polis, 9 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Tabanca, av tüfeği ve mühimmatın yanı sıra kayıt dışı bıçak kaçakçılığı yaptığı da belirlenen şüphelilere yönelik 13 Kasım günü Adana, İstanbul ve Gaziantep´te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon anları, dronla havadan görüntülendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, özel harekat polisleri tarafından demir kapılar, koçbaşıyla kırılarak, evlere girildi. Yakalanan 9 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 20 ruhsatsız tabanca, 67 av tüfeği, 691 dolu kartuş, 263 muşta, 2 kılıç ve 20 bine yakın bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7´si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2´si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-11-17 09:49:42



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