Akdeniz Bölgesindeki sorun ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye Ekonomi Şurası’na Akdeniz Bölgesindeki oda borsaların temsilcisi olarak video konferans aracılığı ile katılarak bölgenin sorun ve taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara ilettiklerini söyledi.

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Burdur, Isparta ililçe oda borsalarla yaptıkları istişare sonucunda ortaya çıkan birçok sorun ve talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiklerini belirten Bilgiç, “Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımızla bire bir görüşme fırsatını yakaladığımız için bölgemiz oda borsaları adına memnunuz. Pandemi sürecinin ekonomimize olumsuz etkilerinin devam ettiği bu dönemde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu şuranın yapılmasını çok önemli buluyorum" dedi.



Sorun ve talepleri içeren 24 madde

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettikleri 24 maddeyi şu şekilde sıraladı:

"Turizm sektörü bu sene yüzde 80 daralmıştır. Konaklama başta olmak üzere, turizme destek sağlayan diğer sektörlerin de dikkate alınarak gerekli finansal destek sağlanmalıdır.

Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, kıyı kanununda yapılacak bir düzenleme ile yatırıma hazır hale getirilmesini talep ediyoruz.

Mersin Ana Konteyner Limanı Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi,

Bölgemizde bulunan zengin krom yataklarının işletilerek paslanmaz çeliğe dönüştürülmesi için desteklerinize ihtiyacımız bulunmaktadır.

İç Anadolu’ya açılan kapımız olan KozanMansurluKayseri yol hattının ve MersinAntalya yolunun bir an önce bitirilmesini istiyoruz.

Tarımsal sulama ile ilgili yapılan çalışmaların hızlandırılması, verimli Çukurova topraklarının kapalı devre basınçlı sulama sistemi ile bir an önce buluşturulmasını arzu ediyoruz.

Zorunlu istihdam ve hizmet tarifeleri işletmelerin rekabet güçleri üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Özellikle Kobileri olumsuz etkileyen bu uygulamalar kaldırılmalıdır.

Organize Sanayi, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgelerinin genişleme alanlarına engel olan Zeytin Koruma Kanununun, genişlemeye izin verecek şekilde yeniden düzenlenmesini, Organize Sanayi Bölgelerinde uygulanan Emlak Vergisi Muafiyetinin bu bölgeler dışında üretim yapan sanayicilere de uygulanmasını talep etmekteyiz.

Tarım ürünlerinin havayolu ile taşımacılığında kargo bedeli yüksek olduğu için ihracatımız olumsuz etkilenmektedir. Havayolu şirketlerince tarım ürünleri ihracatında birim başına kargo taşıma ücretlerinde indirim uygulanmalıdır.

Antalya Serik doğalgaz boru hattının Manavgat ve Side Turizm Bölgesine ulaştırılması sağlanmalıdır

Burdur Manavgat Antalya Hızlı Tren Hattının bir an önce faaliyete geçirilmesi beklentimizdir.

Pandemi nedeniyle ciroları olumsuz etkilenen işletmelerde; kredi, vergi, kira, istihdam destekleri 2021 yılı sonuna kadar devam ettirilmelidir.

Bölgemizde son 3 yılda fırtına, hortum ve dolu gibi doğa olayları normal seyrinin üzerinde ve yıkıcı bir şekilde gerçekleşmiştir. Doğal afetler nedeniyle zarar gören sera üreticilerine başta uzun vadeli krediler olmak üzere finansal destek sağlanmalıdır.

Burdur’un en büyük ihracat kalemi doğaltaş madencilik ve mermerciliktir. Bu sektörde en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Suudi Arabistan gelmektedir. Suudi Arabistan ambargosundan dolayı sektörümüz sıkıntı çekmektedir.

Firmaların KDV alacakları bir an önce ödenerek nakit akışları güçlendirilmeli, geçici vergi uygulaması en azından 2021’de kaldırılmalıdır.

Süt fiyatları halen 2,30 TL’dir ve 40 kuruş devlet desteği bulunmaktadır. Yem fiyatları sürekli artmaktadır. Süt fiyatlarının bir an önce en az 3,00 TL ye çıkarılması ve devlet desteğinin artırılmasını, çiğ süt referans fiyatlarının da 3 veya 6 aylık periyotlarla belirlenmesi,

Hatay, pandemi sürecini ağır geçirmesi ve orman yangınlarından gördüğü zarardan dolayı, Özel İstihdam ve Teşvik Paketi programına alınmalıdır.

Çiftçilerin kullandığı enerji bedelinin aylık değil mahsulden mahsule yılda iki defa fatura edilerek ödenmesi üreticimizi rahatlatacaktır. Ayrıca tarıma dayalı enerji bedellerinde indirim sağlanmasını talep etmekteyiz.

Hatay/Erzin ilçemiz sınırları içerisinde, "Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İhtisas Serbest Bölgesi kurulması, bölgenin faunasına, turizmine, yatırımlarına, doğasına vereceği zararlardan dolayı uygun değildir. İptal edilmelidir.

Yıllardır sürüncemede kalan Çukurova Havaalanı projesinin tamamlanması,

Tarsus ve Mut OSB'lerinin alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesini, Anamur ve Bozyazı ilçelerimizin Turizm ve Tarım Yatırım Teşvik Bölgesi kapsamına alınmasını talep ediyoruz.

Bölgemizde ekimi yapılan yer fıstığının destekleme kapsamına alınması,

Bölgedeki sulama barajlarının bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz.

Üreticilerin prim borçlarından yapılacak kesintilerin destek ödemelerinden mahsup edilmesi sağlanmalıdır."

