Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adresleri belirlenen 9 kişi, düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; cep telefonu, bilgisayar, flash bellek, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2020-11-20 11:59:55



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