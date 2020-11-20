Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adresleri belirlenen 9 kişi, düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; cep telefonu, bilgisayar, flash bellek, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL
2020-11-20 11:59:55
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