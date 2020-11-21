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Yakalanan DEAŞ'lıların İncirlik Üssüne saldırı planladığı ortaya çıktı Adana’da baş şüphelisi DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden’in grubuna yönelik yapılan operasyonda tutuklanan 20 zanlının, İncirlik Üssü’ne saldırı planladığı ortaya çıktı Zanlıların İstanbul’da gayri Müslim ibadethanelerine, LGBT derneklerine de saldırı planladığı belirlendi Zanlıların, Suriye’de bölücü terör örgütü YPG’nin elinde bulunan DEAŞ terör örgütü elamanlarını kurtarmak için haraç topladıkları, aynı amaçla milletvekili, bakan, savcı, hakim, turist kaçırmayı planladıkları, polis ve bekçilere eylem hazırlığında oldukları da ortaya çıktı Suriye’ye yasa dışı yollardan gidip gelen zanlıların uzun namlulu silahlarla fotoğrafları olduğu, susturucuları tabanca kullandıkları öğrenildi

İHA

Yakalanan DEAŞ'lıların İncirlik Üssüne saldırı planladığı ortaya çıktı Adana’da baş şüphelisi DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden’in grubuna yönelik yapılan operasyonda tutuklanan 20 zanlının, İncirlik Üssü’ne saldırı planladığı ortaya çıktı Zanlıların İstanbul’da gayri Müslim ibadethanelerine, LGBT derneklerine de saldırı planladığı belirlendi Zanlıların, Suriye’de bölücü terör örgütü YPG’nin elinde bulunan DEAŞ terör örgütü elamanlarını kurtarmak için haraç topladıkları, aynı amaçla milletvekili, bakan, savcı, hakim, turist kaçırmayı planladıkları, polis ve bekçilere eylem hazırlığında oldukları da ortaya çıktı Suriye’ye yasa dışı yollardan gidip gelen zanlıların uzun namlulu silahlarla fotoğrafları olduğu, susturucuları tabanca kullandıkları öğrenildi

Adana’da DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden grubuna yönelik yapılan operasyonda yakalanarak tutuklanan 20 zanlının İncirlik Üssü’ne saldırı planladığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasında kendisini sözde DEAŞ terör örgütü Türkiye emiri olarak ilan eden Mahmut Özden’in kendi mahallesinde terör örgütü adına kanton ilan ettiğini ve etrafında topladığı örgüt üyeleri ile terör örgütünden aldığı emirle Suriye’de bölücü terör örgütü YPG/PKK’nın elinde bulunan DEAŞ’lıları kurtarmak için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Ayrıca zanlıların, örgüt üyelerini kurtarmak için mahallede haraç topladığı da tespit edildi. Bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takip başlatıldı. Yapılan takip sırasında Özden’in aynı zamanda kendisini kadı ilan edip mahallede terör örgütü üyeleri arasındaki ihtilaflar için de sözde mahkeme kurduğu belirlendi.

“Kulak kesip domuz bağı yapıp öldürmekle tehdit ettiler”
Örgün üyelerinin, mahallede DEAŞ’ın kurallarına uymayan vatandaşları önce uyarıp daha sonra da cezalandırdıkları, bir vatandaşın da kulağını kestikleri belirlendi. Vatandaşları korkutmak için terör örgütü Hizbullah ile özdeşleşen domuz bağı yaparak öldüreceklerini söyleyip mahalleye korku saldıkları tespit edilen zanlıların 21 ayrı olay karıştığı, bu olaylarda bir çok vatandaşı yaralayıp ölümle tehdit ettikleri ve haraç aldıkları belirlendi.

“İstanbul’da gayri Müslim ibadethaneleri ve LGBT derneğine saldırı planı”
Polis yaptığı çalışmada zanlıların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ile hakim ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit etti. Bu sırada terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul’da LGBT derneğine, gayri Müslim ibadethanelerine bombalı eylem ve önemli siyasi kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden (47) 20 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde Adana polisi tarafından gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede tutuklandı. Daha sonra Özden’in oğlunun ve fedaisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanıp tutuklandı. Özden’in evinden de bilgisayar ele geçirildi.

“İncirlik Üssü’ne eylem planı”
Adana polisi bu olaydan sonra da zanlıları takibe devam etti. Yapılan takip sonucunda örgüt üyelerinden Salih K. isimli şahsın açtığı ve örgüt üyelerinin toplantı yeri olarak kullandığı kitap evinde bomba olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine polis örgüt üyelerinin eylem yapma ihtimalinin arttığını, ayrıca ele geçirilen bilgisayarda da örgüt üyelerinin DEAŞ’ın önemli isimleri ile mail yoluyla irtibata geçerek Adana’da İncirlik Üssü’ne eylem planında olduklarını belirledi. Bunun üzerine 8 Kasım sabahı Adana ve Muğla’da yapılan eş zamanlı operasyonda Salih K.’nin de aralarında olduğu 1’i kadın 22 zanlı yakalandı. Salih K.’nin kitabevinde yapılan aramada ise 500 gram bomba ele geçirildi. Bombayı terör ekibinin bomba köpeği buldu. Yapılan incelemede bombanın TNT RDX karışım olduğu belirlendi. Bombanın çıktığı kitap evi kapatıldı.

“Zanlıların uzun namlulu ve susturuculu silahla fotoğrafları çıktı”
Polisin baskınında ayrıca zanlı Ahmet Can S.’nin evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Ayrıca zanlının Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden yakalandıktan sonra örgütün en önde gelen ismi pozisyonuna geldiği ve örgütten kopuşların önüne geçtiği eylemleri yapmak için direktif verdiği belirlendi. Aramalarda örgüt üyelerinin evlerinden susturucu takılmış tabanca fotoğrafı ve otomatik tabanca fotoğrafları da çıktı. Ancak tabancalar ele geçirilemedi. Örgütün bu susturuculu tabanca ile önemli suikastlar yapmaya hazırlandığı değerlendiriliyor. Ayrıca zanlıların bir çoğunun yasa dışı yollarla Suriye’ye geçip burada DEAŞ terör örgütü adına savaştıktan sonra aynı yöntemlerle yollarla Adana’ya geldikleri belirlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 zanlı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 20’si tutuklanırken kadın zanlı ev hapsi tedbiriyle bir zanlı ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca bu operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda tutuklanan Mahmut Özden ile birlikte 5 şahsında bu operasyon kapsamında zanlı olduğu ve tutuklama kararı çıktığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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