Adana´da kamyonetin kasasında tarihi eser kaçakçılığı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu kamyonette yapılan aramada, 2 adet tarihi obje ele geçirildi. Tarihi objeler, incelenmesi için Müze Müdürlüğü´ne gönderilirken, sürücü Ş.D. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, kamyonetin kasasında kazı yapılarak elde edildiği değerlendirilen 2 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.D. gözaltına alınırken, ele geçirilen objeler ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğü´ne gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-12-02 09:59:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.