Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar, 6 silah ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar, 6 silah ele geçirildi

İHA

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar, 6 silah ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar ve 6 silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizli Mahallesi'nde 3 adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek adreslere baskın yaptı. Bu arada, bir adreste polisi gören zanlılar kaçmaya çalıştı ancak polis zanlıları kısa süren kovalama sonrası yakaladı. Polis 3 adreste 12 zanlıyı gözaltına alırken, 3.5 kilo esrar, 3 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirdi. Polis zanlıları Denizli Polis Merkezine götürerek sorguya aldı.
Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında uyuşturucu satmadıklarını ileri süren zanlılardan biri, “Ben çay içmeye geldim, işte arkadaşlara sorun” diye yanıt verdi.
Basın mensubunun ise “ev sahibi sizi tanımıyor, neden polisten kaçtınız” sorusu üzerine zanlı bu kez de “polisler havaya ateş açtı korkup o yüzden kaçtık” dedi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 2’si tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere, 1 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İmam hayat kurtardı, “koronayı” unuttu Adana’da mahalle imamının, ailesiyle problemleri olduğu için intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna edip kurtarınca gence sarılıp onu kutlayarak koronayı unutması dikkat çekti Çevredeki vatandaşlar da koronayı unutup intihar girişimini film gibi izledi
YEREL HABERLER İmam hayat kurtardı, “koronayı” unuttu Adana’da ...
Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı
Görevden alınan CHP'li belediye başkanına "suç örgütü lideri" iddiası Adana’da Ceyhan Belediyesine yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlı sağlık kontrolünden geçirilirken görevden alınan eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve örgütün lideri” olduğu, çok sayıda vatandaştan milyonlarca lira rüşvet aldığı öne sürüldü Belediye başkanına, bir başkan yardımcısı, bir meclis üyesi, eski ve yeni imar müdürlerinin de yardım ettiği iddia edildi
YEREL HABERLER Görevden alınan CHP'li belediye başkanına "suç örgütü ...
Risk haritası kırmızı olan Adana'da kısıtlamalar sonrası yeşil bölgeler arttı
YEREL HABERLER Risk haritası kırmızı olan Adana'da kısıtlamalar ...
Cüneyt Dumlupınar: “Direkt Süper Lig’e çıkmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Cüneyt Dumlupınar: “Direkt Süper Lig’e çıkmak ...
Taner Taşkın: “Rakibimizi tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Taner Taşkın: “Rakibimizi tebrik ediyorum”
Adana Demirspor - Tuzlaspor: 3-1
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Tuzlaspor: 3-1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Tuzlaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Tuzlaspor: 1
Umut'un dramı Uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ettiği 3 ağabeyinden kaçarak Adana’ya gelen 18 yaşındaki Umut Saka, kış günü sokakta yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Umut'un dramı Uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ...
Adana Demirspor - Tuzlaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Tuzlaspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Tuzlaspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Tuzlaspor: 0 (İlk ...
Başkan Erdem: "Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Erdem: "Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak"
CHP Adana İl Başkanlığı: İl örgütümüz ve avukatlarımız konuyu yakından takip etmektedir 
YEREL HABERLER CHP Adana İl Başkanlığı: İl örgütümüz ve ...
Kozan'da TOKİ konutları yanındaki park genişletiliyor
YEREL HABERLER Kozan'da TOKİ konutları yanındaki park genişletiliyor
Doktor çift, 40 günlük bebeklerini uzaktan seviyor
YEREL HABERLER Doktor çift, 40 günlük bebeklerini uzaktan seviyor
Başkan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu: Ciddi bir şey var mıdır? İzleyip göreceğiz
YEREL HABERLER Başkan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu: Ciddi ...
Başkan Karalar: "ASKİ'yi borç batağından kurtardık" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı hizmetlerle ilgili basın toplantısı düzenledi Başkan Karalar, kuraklığa bağlı su sıkıntısına dikkat çekti “Bu yaz Çatalan’daki 15 milyon metreküplük suyu kullandık, 3 günlük arıza olsa Adana susuz kalır” “Kadir Aydar olayını takip ediyoruz, şimdi bir şey söylemek doğru olmaz” “Usulsüz mezar yeri satışları tespit ettik”
YEREL HABERLER Başkan Karalar: "ASKİ'yi borç batağından ...
Yüreğir Belediyesi’nden yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi’nden yapılandırma çağrısı
Jandarmadan tütün operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan tütün operasyonu
Adana'da, tarım işçilerine terör örgütü propagandası yapan 5 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da, tarım işçilerine terör örgütü propagandası ...
Adana ve Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı Gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişinin bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi
YEREL HABERLER Adana ve Mersin'de terör operasyonu: 5 ...
Arkadaşı çiftlik evinde alıkoymada tutuklu sayısı 6 oldu
YEREL HABERLER Arkadaşı çiftlik evinde alıkoymada tutuklu sayısı 6 ...
Doğum günü pastasından demir parçası çıktı
YEREL HABERLER Doğum günü pastasından demir parçası çıktı
Polisin nefes kesen operasyonla yakaladığı zanlılar, tüfeği 'maç olduğunda sıkıyorduk' dedi
YEREL HABERLER Polisin nefes kesen operasyonla yakaladığı zanlılar, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X