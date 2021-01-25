Çukurova evsizlere kucak açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova evsizlere kucak açtı

İHA

Çukurova evsizlere kucak açtı

Çukurova Belediyesi, gece saatlerinde sokakta kalan evsizleri otele yerleştirdi.
Soğuk kış günlerinde evsiz oldukları için parklarda ve benzeri yerlerde geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek için çalışmalar yürüten Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, hem gelen ihbarları değerlendiriyor hem de özellikle parklarda çalışma yaparak buralarda geceleyen evsiz vatandaşları sıcak bir yuvaya yerleştiriyor.
Ekipler geçtiğimiz hafta sonu bir ihbarı değerlendirerek, Kenan Evren Bulvarı üzerinde bulunan parktaki bankta yatan bir vatandaşı buldular. Daha sonra ilçenin değişik bölgelerinde çalışma yapan ekipler Toros Mahallesinde bir, Beyazevler Mahallesi’nde de iki evsiz vatandaşı alarak toplam 4 vatandaşı otele yerleştirdiler.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli çalışan Çukurova Belediyesi ekipleri dışarıda hiçbir vatandaşın kalmaması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova’da hiçbir vatandaşın sokakta kalmasını istemediklerini belirterek, “Ekiplerimiz hem bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor hem de herhangi bir ihbar beklemeden evsiz vatandaşlarımızın gecelemeleri mümkün olan park ve benzeri mekanlarda çalışma yapıyorlar. Dışarda kaldığını belirlediğimiz evsiz vatandaşlar hemen bir otele yerleştiriliyor. En azından soğuk kış günlerinde evsiz vatandaşlarımıza sıcak bir oda ve sıcak yemek sağlanıyor” dedi.
Evsiz birinin görülmesi halinde duyarlı vatandaşların Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bilgi vermesini isteyen Başkan Çetin, “Ekiplerimiz tüm evsizlere yetişmeye çalışıyor. Ama gözümüzden kaçan birileri olursa bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Kimsenin bu soğuk günlerde dışarda kalmasına gönlümüz razı olmaz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kocaispir: "Hizmet çıtamızı daha yukarı taşıyacağız"
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir: "Hizmet çıtamızı daha yukarı ...
Adana Kebabına dünya lezzet ödülü Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri oylamasında, Adana Kebabı Türkiye birincisi, dünya ikincisi oldu Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: “Bu ödül Adana’ya çok yakıştı”
YEREL HABERLER Adana Kebabına dünya lezzet ödülü Dünyanın en iyi ...
Hastaneye gitme endişesi kansere yenik düşürüyor İnsanların hastaneye gittiğinde korona virüse yakalanacağı endişesi kanserde erken tanıyı geciktiriyor Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Züleyha Çalıkuşu: “Hijyen kurallarına dikkat ederek, sosyal mesafeye uyarak, maske takarak hastanelere gitmekten çekinmemeliyiz”
YEREL HABERLER Hastaneye gitme endişesi kansere yenik ...
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 39 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 39 tutuklama
Yankesicilik yapan arkadaşına yardım etti, yakalanınca 'Cep telefonunu geri verecektik, kadını bulamadık' dedi
YEREL HABERLER Yankesicilik yapan arkadaşına yardım etti, ...
Korona virüsün stresini burada atıyorlar Bu tarlaya gelenler kendi çileğini topluyor Bu çilek tarlasının işçisi de müşterisi de vatandaşlar İşletme sahibi Emre Yıldırım: “Pandemi işlerimize olumlu yansıdı”
YEREL HABERLER Korona virüsün stresini burada atıyorlar Bu tarlaya ...
Virüsle artan sahte psikologlara karşı “tiyatral gösteriyle” uyarı Yeni tip korona virüsle birlikte sanal alemde vakit geçirmenin artması ve vatandaşların doktora gitmeye korkmasıyla birlikte artan sahte psikologlara karşı vatandaşları uyarmak için bir psikolog ve profesyonel oyuncular tarafından “psiko tiyatral gösteri” sahnelenerek sosyal medyada yayımlandı Psikolog Gürdal Görhan: “Son zamanlarda sanal alemde sahte psikologlar çoğaldı. Biz bu konuda vatandaşı uyarmak için kara mizah yaptık” “Vatandaşı hem güldürüp hem de düşünmeye itmek istedik” “Vatandaşlarımız sadece devletin verdiği diploması olan doktorlara güvensin ve sanal alemde psikolog aramayıp lütfen hastanelere gelsin”
YEREL HABERLER Virüsle artan sahte psikologlara karşı “tiyatral ...
Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken yakalandı, "Annemi kurtarın" dedi
YEREL HABERLER Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken ...
Çarpıp kapkaç yaptılar ev hapsi cezası aldılar Adana’da sokakta yürüyen bir kişiye çarpıp özür dileme bahanesiyle çantasındaki cep telefonunu çalan bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Çarpıp kapkaç yaptılar ev hapsi cezası ...
Adana’da uyuşturucuya bir haftada 39 tutuklama
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucuya bir haftada 39 tutuklama
Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı Adana’da torbacıları takip eden polis, 16 yaşındaki bir çocuğa, 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan üvey babasının uyuşturucu aldırdığını belirledi Zanlı babanın yakalanma anı ise saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı Adana’da ...
Susuzluğa 4 gün dayanıklı yerli gen, hayvancılıkta ihracat umudu
YEREL HABERLER Susuzluğa 4 gün dayanıklı yerli gen, hayvancılıkta ...
Buz tutan gölde öz çekim Tufanbeyli'de hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düşünce göller buz tuttu
YEREL HABERLER Buz tutan gölde öz çekim Tufanbeyli'de hava sıcaklığı ...
İbrahim Zaman: "Allah herkese fotoğraf çektirsin"
YEREL HABERLER İbrahim Zaman: "Allah herkese fotoğraf çektirsin"
Boş sokakta trafiğe kapalı alana daldı , 3 ağacı devirdi anca durabildi Kaza yaptı 3 ağacı devirdi aracı hurdaya çıkardı geriye boş alkol şişeleri kaldı
YEREL HABERLER Boş sokakta trafiğe kapalı alana daldı , 3 ağacı ...
Kesilen tomruğun altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Kesilen tomruğun altında kalarak can verdi
Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu (2)
YEREL HABERLER Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu (2)
Adana’da güvercin uçururken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Adana’da güvercin uçururken uğradığı silahlı ...
Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Vatandaşlar sokağa çıkma yasağını hiçe saydı, silahlı saldırının gerçekleştiği bölgede çalışma yapan polisleri merakla izledi
YEREL HABERLER Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu
YEREL HABERLER Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu
Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı
Son yağışlar Kozan Barajı'nda su seviyesini yükseltti
YEREL HABERLER Son yağışlar Kozan Barajı'nda su seviyesini yükseltti
Yedek şoför kabininden 13 kaçak göçmen çıktı Adana'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün yedek şoför kabininde Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Yedek şoför kabininden 13 kaçak göçmen çıktı Adana'da ...
Otogarda kalan evsizlere yemek desteği
YEREL HABERLER Otogarda kalan evsizlere yemek desteği