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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem: "Ceyhan'a hizmet için hemfikiriz"

İHA

Başkan Erdem: "Ceyhan'a hizmet için hemfikiriz"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediye meclis toplantısında, "İlçemize hizmetler noktasında hemfikiriz, çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Ceyhan Belediye Meclis toplantısı, Murat Göğebakan Kültür Merkezi konferans salonunda Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Ceyhan Belediyesinin faaliyetleri ve müfettiş raporlarındaki önemli ayrıntılar meclis üyelerine sinevizyon gösterimi ile aktarıldı.
Gündem maddeleri öncesinde Cumhur İttifakı meclis üyeleri grup başkanları, Ceyhan Sanayi Sitesi yollarının yapımı, Hayvan Pazarı içerisi ve çevresinde düzenleme ile ihtiyaç alanları oluşturulmasını meclise sundu. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, bahse konu olan yerlerde 2 hafta önce incelemede bulunduğunu belirterek, “İnönü Mahallesi içerisinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Sanayi Sitesini de kapsayan alanlarda ekip arkadaşlarımız ile incelemelerde bulundum. Konteyner ihalesine hazırlanıyoruz vatandaşlarımızın en çok talebi çöp konteyneri takviyesi, sorunlu olan konteynerlerde ekip arkadaşlarımız tarafından onarılıyor. Hemşerilerimize hizmet etme noktasında hemfikiriz, çalışmalarımız aralıksız devam ettiriyoruz. Meclisimizin desteği ile tüm sorunların çözüme kavuşacağına inancım tamdır” dedi.
Büyük bir borçla devraldıkları belediyeyi, bugün işler hale getirdiklerini belirten, Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yantır, “Belediyemizin 2012 ve 2020 yılları arasında sekiz yıllık dönemi kapsayacak şekilde Mülkiye Müfettişi Bünyamin Kuş tarafından denetim gerçekleştirildi. Bu denetime istinaden bizler de, belediyemizin son sekiz yıllık mali verileri adı altında bilgilendirme toplantısı yapalım istedik. Geçtiğimiz yıllarda belediyelerde açık ihale yapılıyordu ve 2012 yılında 19 tane 2013 yılında 22 tane 2019 ve 2020 yıllarında bizler bu sayıları minimuma indirmeye çalıştık. 2019 yılında bir tane 2020 yılında iki tane açık ihale gerçekleştirdik. Belediyemizin 2019 ve 2020 yıllarına bakacak olursak her yönden açık ihale, doğrudan temin, belediyemizin gelir giderleri olmak üzere yapılması gerekenleri doğru bir şekilde yaptığımızı, belediyemizin bizim dönemimizde tasarruf sağladığını görmenizi istedik. 2020 yılında bizler her şeyin önüne geçerek, eski dönemden kalan borçların olmasına rağmen, tüm çalışmalarımızı sürdürmeye ve hizmet odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2019 ve 2020 yılında belediyemizin eski dönemlerden kalan borçların olmasına rağmen denkliği yakalayarak, 2021 yılına daha refah, borçsuz ve belediyemizi düşünerek hareket etmeye devam edeceğiz. Öngörülere baktığımız zaman belediyemizin bütçesi sizi yanıltmasın. Gelir ve gider arasındaki dengeye bakıldığında belediye olarak yüzde doksan önemli bir başarıya imza atmış oluyoruz. Bunları siz sevgili meclis üyelerimize paylaşmak istedik çünkü ne şartlarda belediyemizi yönetiyoruz bilmenizi istedik. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Gündemin birinci maddesi ilgili komisyonlarda görüşülmesi için havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri 2. oturumda görüşülmesi oylanarak toplantı sona erdi.

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