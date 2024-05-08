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        Adana'da buğday hasadı başladı

        Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Adana'da buğdayın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:44
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        Adana'da buğday hasadı başladı
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        Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Adana'da buğdayın hasadına başlandı.

        Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde üretici Mehmet Aydın Savur'a ait tarlada ürün toplandı.

        Bu yılın ilk hasadını yaptıklarını belirten Savur, verimin iyi olduğunu ve iyi bir taban fiyat beklediklerini ifade etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kozan'da bu yıl 190 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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