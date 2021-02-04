El freni çekilmediği için hareket eden kamyoneti jandarma durdurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet kendiliğinden hareket etti. Yolda ilerleyen kamyonet, bölgede devriye gezen jandarma ekibi tarafından fark edilip durduruldu.

Ceyhan ilçesinde sürücüsünün el freninin çekmediği kamyonet, kendiliğinden hareket etti. Bu sırada devriye görevi yürüten jandarma ekibi, durumu fark edip müdahale etti. Yolda kontrolsüz şekilde ilerleyen kamyonet durduruldu. O anlar kameraya yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2021-02-04 15:03:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.