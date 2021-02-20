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Çürümüş meyvelerin meyve suyu olmadığı ortaya çıktı Adana Valiliğinden 'çürümüş meyve' videosuyla ilgili açıklama

İHA

Çürümüş meyvelerin meyve suyu olmadığı ortaya çıktı Adana Valiliğinden 'çürümüş meyve' videosuyla ilgili açıklama

Adana’da çürümüş meyvelerin meyve suyu olduğu iddia edilen videoyla ilgili Adana Valiliği açıklama yayınladı. Açıklamada, “Ürünlerin meyve suyu üretimi için satılmadığı insan salığını tehdit edici bir unsurun bulunmadığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi.
Popüler bir sosyal medya uygulamasında Adana’da çürümüş meyvelerin meyve suyu olduğu iddia edilen bir video yüklendi. Videonun haber olması üzerine Adana Valiliğine bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede videonun çekildiği yerin Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Söz konusu yere incelemeye giden ekipler, çürümüş meyvelerin meyve suyu yapılmadığını belirledi.
Konuyla ilgili Adana Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde;
“20.02.2021 tarihinde sosyal medyada yayınlanan TİKTOK uygulamasında görüntüleri geçen yerin, Yüreğir ilçesi Havutlu Bahçelievler Mahallesi'nde ıskarta ve döküntü meyvelerin toplandığı yaklaşık 45 ton ürünün bulunduğu alan gıda ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Yapılan denetim sonucunda narenciye bahçelerinden ıskarta ve döküntü meyvelerin kendileri tarafından veya çiftçiler tarafından söz konusu yere getirildiği ve özelliklerine göre ürünlerin tasnif edilerek temiz olanların hayvan yemi olarak değerlendirildiği, çürük ve bozulmuş olanlarında biogaz taşımacılık üretim tesislerine hammadde olarak verildiği tespit edilmiş olup ürünlerin meyve suyu üretimi için satılmadığı insan salığını tehdit edici bir unsurun bulunmadığı tespit edilmiştir.”

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