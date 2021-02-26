"Diplomam var tecrübem yok" diyenlere fırsat Abdioğulları ikinci “yeni mezun istihdam projesi” başladı Sütcü: “Genç mezun mühendislere deneyim kazandırmak sosyal bir sorumluluktur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Diplomam var tecrübem yok" diyenlere fırsat Abdioğulları ikinci “yeni mezun istihdam projesi” başladı Sütcü: “Genç mezun mühendislere deneyim kazandırmak sosyal bir sorumluluktur”

İHA

"Diplomam var tecrübem yok" diyenlere fırsat Abdioğulları ikinci “yeni mezun istihdam projesi” başladı Sütcü: “Genç mezun mühendislere deneyim kazandırmak sosyal bir sorumluluktur”

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, yeni mezun mühendislere deneyim kazandıran Yeni Mezun İstihdam Projesi’nin 2’ncisini başlattı. Bu kapsamda, 19 mühendis firmada törenle işbaşı yaptı.
Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Abdi Sütcü konferans salonunda, pandemi kuralları kapsamında düzenlenen törende, genç mezunlar için tecrübenin önemine dikkati çekerek, 60 yıllık deneyime sahip olan firmalarının geçmişinden söz ettikten sonra genç mühendislere seslenerek, burada 25 30 yıllık deneyime sahip kişilerin tecrübelerinden istifade etme fırsatı bulacaklarını ve bunu çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.
İş verenlerin iş başvurularında diplomadan sonra tecrübeyi sorguladıklarını ifade eden Sütcü, “Ama biz her şeyin bir başlangıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan dolayı da ‘diplomam var, tecrübem yok’ diyenlere fırsat sunuyoruz. Çünkü, bizim için genç mezunlara deneyim kazandırmak sosyal bir sorumluluktur” dedi.
Bekir Sütcü, “Şunu özelikle rica ediyorum; vakit çok değerlidir. Abdioğluları sizlere İşkur desteği ile böyle bir imkan sundu. Burada 6 ay kalıp gideceğinizi düşünmeyin. Bir önceki istihdam projemize katılan 18 mühendisimizden 13’ü burada daimî kadroda çalışmaya, görevlerini başarı ile yürütmeye devam ediyor” diye konuştu.
1700 kişilik büyük bir aile olduklarını, yeni katılan genç mezunları da bu ailenin birer ferdi olarak gördüklerini belirten Bekir Sütcü, “Biz sadece para kazanalım diye düşünmüyoruz. Bizler memleketimize, yaşadığımız ülkeye sorumluluklarımızı da yerine getirmek, katma değeri yüksek ürünlerle ekonomimize katkı sunmak istiyoruz. Sizlerin de buna katkı sunmanızı bekliyoruz” diye konuştu.
Sütcü, firmalarında 75 mühendis istihdam ettiklerini belirterek, “Yeni Mezun İstihdam Projesi” ile kariyer basamaklarına ilk adımı atan 19 mühendise başarı temennisinde bulundu.
İşkur Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli ise Abdioğulları’nda geçen yıl başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen istihdam programının önemine vurgu yaparak, “İŞKUR olarak çeşitli işgücü programları uygulamaktayız. Genç mühendislere deneyim kazandırmayı amaçlayan program da bunlardan birisi. 2019’da 15.000 kişiye işbaşı eğitim programı düzenledik. Pandemi koşullarına rağmen 2020’de de yine 15.000 kişi bu programdan faydalandı” dedi.
Karaveli, günümüzde küçük bir firmaya bile başvuru yapıldığında deneyimin sorgulandığını belirterek, “Bundan dolayıdır ki elinizde güzel bir fırsat var. Üstelik bu deneyimi Abdioğulları gibi köklü ve güçlü bir firmadan alıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
SGK İl Müdürü Bilal Canbolat da genç mühendislere tavsiyelerde bulunarak, “Öncelikle nasıl bir firmadan tecrübe edindiğinizin farkında olmanızı isterim. Abdioğulları Bakanlık nezdinde mevzuatları en iyi şekilde uygulayan kanun ve uygulamalara önem veren bir kuruluş olup aynı zamanda Adana da en fazla istihdam sağlayan ve kuruma en fazla prim ödeyen büyük firmalardan biridir. Bu yüzden Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bekir Sütcü ve tüm yönetimine teşekkür ediyoruz. Bir yandan prim desteği sağlarken, diğer yandan mevzuatlara harfiyen uyarak örnek oluyor. Siz de burada olduğunuz için çok şanslısınız” dedi.
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar da Adana OSB’nin Türkiye’nin ilk 5 organize sanayi bölgesi arasında bulunduğunu belirterek, “Bizler burada bir firmaya yatırımı için yer tahsisi yaparken öncelikle burada istihdam sağlanacağı için sevinç duyuyoruz. Şunu özellikle belirmek isterim ki; esas zenginliğimiz yerin altındaki değil, yerin üstündeki zenginliğimizdir, o zenginlik de sizlersiniz. Burada sizlere sunulacak fırsatları iyi değerlendirirseniz ülkemiz için çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz” dedi.
Akpınar, genç mezunlara Abdioğulları gibi ufku geniş, köklü ve vizyon sahibi bir firmada deneyim kazanmanın avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri önerisinde bulunarak, başarılar diledi.
Abdioğulları A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Işık Gül de 2’ncisi düzenlenen programın amaçlarına dikkati çekerek, bu işe her şeyden önce sosyal sorumluluk bilinci ile yaklaşıp yeni mezun genç mühendislerin önünü açmak istedik, dolayısı ile bu programın ‘diplomam var, deneyimim yok’ diyenler için önemli bir fırsat olduğunu, böyle örnek projelerle Adana da istihdama ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerine değinen Gül, “Bir önceki programa katılan 18 mühendisten 13’ü bizimle yoluna devam ediyor. 2’nci projemizde 19 mühendisimiz yer alıyor. Hepinize başarılar diliyorum, ailemize hoş geldiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KHK ile kapatılan dershanede öğretmenlik yapan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER KHK ile kapatılan dershanede öğretmenlik yapan ...
Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son ...
Kereste altında kalarak ölen kardeşe son bakış Adana’da kerestelerin altında kalarak hayatını kaybeden gencin kardeşi gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Kereste altında kalarak ölen kardeşe son ...
Koronavirüsten yaşamını yitiren 380 sağlık çalışanının isimleri Adana'da yaşatılacak
YEREL HABERLER Koronavirüsten yaşamını yitiren 380 sağlık ...
İHA muhabiri Umutcan İşledici 'En İyi Görüntü' dalında ödülünü aldı
YEREL HABERLER İHA muhabiri Umutcan İşledici 'En İyi Görüntü' ...
Yüreğir Belediyesinden evde sağlık ve bakım hizmeti
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden evde sağlık ve bakım hizmeti
Adana'nın tescilli şalgamı, kebap lavaşıyla birleşti Şalgamlı ekmekle kebap yapan restoran, siparişlere yetişemiyor İşletme sorumlusu Ali Miraç Aşık: “Müşteriler ‘Biz o gördüğümüz şalgamlı ekmekten istiyoruz’ diyor” “Adana’da artık şalgamlı kebap diye bir kavram var”
YEREL HABERLER Adana'nın tescilli şalgamı, kebap lavaşıyla ...
Sivil polislerden `değnekçilere´ suçüstü kamerada
YEREL HABERLER Sivil polislerden `değnekçilere´ suçüstü kamerada
Korsan otoparkçılara şok baskın Adana’da Metro Köprü altını izinsiz otopark olarak kullanan şahıslara sivil trafik polisleri müşteri gibi yaklaşıp park ücreti ödedikten sonra baskın yaptı Baskın anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Korsan otoparkçılara şok baskın Adana’da Metro Köprü ...
Annesi cezaevindeki kızın polislik hayali gerçek oldu Annesi Karaman’da 6 yıl önce kendisini kaçırmak isteyen adamı öldürerek cezaevine giren 12 yaşındaki kız çocuğunun polis olma hayalini Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Annesi cezaevindeki kızın polislik hayali gerçek ...
Polis olmak isteyen Tuğba´nın hayalini polis gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Polis olmak isteyen Tuğba´nın hayalini polis ...
Usulsüz reçete şebekesi rüşveti, 'Zehir, zıkkım olsun' açıklamasıyla havale etmiş
YEREL HABERLER Usulsüz reçete şebekesi rüşveti, 'Zehir, zıkkım ...
Doktora beddualı rüşvet Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheliden aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 kişi tutuklandı Doktorlara rüşvet veren bir kişinin gönderdiği havalenin açıklama kısmına "zehir zıkkım olsun" ve "zıkkımın kökünü ye" yazdığı öğrenildi
YEREL HABERLER Doktora beddualı rüşvet Adana merkezli 11 ilde ...
Pandemide baş ağrısı şikayetiyle doktora başvuranların sayısı 2 kat arttı
YEREL HABERLER Pandemide baş ağrısı şikayetiyle doktora ...
Yeğen cinayetinin nedeni miras değil, iftira iddiası
YEREL HABERLER Yeğen cinayetinin nedeni miras değil, iftira iddiası
Kaymakam Kaya’dan kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya’dan kan bağışı çağrısı
Motosikletli kişiye vurup kaçan otomobil sürücüsü yakalanınca," Ehliyetim yok, ceza yememek için kaçtım" dedi Kazaya karışan otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan 2 kişi sürücüyle birlikte kaçtığı sırada ara sokaklarda yakalandı Yakalanan şüphelilerin birinin üzerinde satışa hazır halde kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Motosikletli kişiye vurup kaçan otomobil sürücüsü ...
Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklete çarpıp kaçan 4 arkadaştan 2'si yakalandı
Polisten kaçıp, kaza yapan sürücünün arkadaşından gazetecilere: Allah'ın takdiri
YEREL HABERLER Polisten kaçıp, kaza yapan sürücünün arkadaşından ...
Polisten kaçan otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı Adana’da polisten kaçarken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birisinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilirken sürücüde 0.96 promil alkollü çıktı Yakalanan şüpheli, gazetecilerin birine çarptınız öldürebilirdiniz sorusuna,” Allah’ın takdiri ne diyelim” diye cevap verdi
YEREL HABERLER Polisten kaçan otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 ...
Yoğun bakımdaki yangın paniğe neden oldu Kozan'da Covid-19 yoğun bakım servisinde çıkan küçük çaplı yangın çıktı
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki yangın paniğe neden oldu Kozan'da ...
Hatay’ın Erzin ilçesinde orman yangını
YEREL HABERLER Hatay’ın Erzin ilçesinde orman yangını
Ömer Çelik: “Mezarlara el uzatanlar hukuk önünde hesap verecek”
YEREL HABERLER Ömer Çelik: “Mezarlara el uzatanlar hukuk önünde ...
Bitexen, Adana Demirspor Coin'i tanıttı
YEREL HABERLER Bitexen, Adana Demirspor Coin'i tanıttı