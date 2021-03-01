YPG’li terörist 4 dil biliyor Bombalı eylem yapmak üzere Türkiye’ye geldiği sırada Adana’da yakalanan YPG’li teröristi sınırdan Türkiye'ye geçiren kadın teröristin İngilizce öğretmeni olduğu ve 4 dil bildiği ortaya çıktı Teröristin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvuru yaptığı ancak sakıncalı görüldüğü için reddedildiği öğrenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YPG’li terörist 4 dil biliyor Bombalı eylem yapmak üzere Türkiye’ye geldiği sırada Adana’da yakalanan YPG’li teröristi sınırdan Türkiye'ye geçiren kadın teröristin İngilizce öğretmeni olduğu ve 4 dil bildiği ortaya çıktı Teröristin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvuru yaptığı ancak sakıncalı görüldüğü için reddedildiği öğrenildi

İHA

YPG’li terörist 4 dil biliyor Bombalı eylem yapmak üzere Türkiye’ye geldiği sırada Adana’da yakalanan YPG’li teröristi sınırdan Türkiye'ye geçiren kadın teröristin İngilizce öğretmeni olduğu ve 4 dil bildiği ortaya çıktı Teröristin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvuru yaptığı ancak sakıncalı görüldüğü için reddedildiği öğrenildi

Bombalı eylem yapmak için geldiği Adana’da yakalanan YPG’li teröristi, Suriye’den Türkiye’ye geçiren kadın teröristin İngilizce öğretmeni olduğu ve 4 dil bildiği ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist Elif K. geçen 2019 yılının Ağustos ayında yakalandı. Terörist ile beraber bombalı saldırıda kullanacağı 7 litre patlayıcı nitelikte sıvı ele geçirildi.
Elif K.'nin terör örgütü PKK'nın sözde "Özel kuvvet" faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. Ayrıca Elif K. ifadesinde Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce "Şervin" kod adlı örgüt mensubunun Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini belirtti. Şervin kod adlı Umman Derviş isimli teröristin Elif K.’yı sınırdan geçirme görevini ise Kamışlı’da bulunan A.G. isimli kadına verdiği öğrenildi. Zanlı görevi aldıktan sonra Elif K.’yı Kamışlı’dan Türkiye’ye soktuğu ayrıca Derviş’in A.G.’ye “sen bombaya dokunma parmak izin çıkmasın” dediği de öğrenildi. A.G.’nin Elif K. gibi çok sayıda bombacıyı sınırdan geçirip daha sonrada kendisinin de Türkiye’ye gelip mülteci olarak İstanbul’a yerleştiği burada G.A. isimli şahısla evlendiği, 2015 yılında da evinde terörist Umman Derviş’i sakladığı belirlendi.

İstanbul’da yakalandı kocasıyla birlikte tutuklandı
Adana polisi bu tespitlerin arından İstanbul’da yaptığı operasyonla karıkocayı gözaltına aldı. Zanlılar Adana’ya getirilerek sorguya alındı. Zanlı kadın terörist Derviş’i tanıdığını ancak bombacılara yardım etmediğini, sınırdan geçenlerin bombacı olmadığını öne sürdü. Kadın teröristin ayrıca İngilizce öğretmeni olduğu ve Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere 4 dil bildiği ortaya çıktı. Ayrıca zanlının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için çeşitli zamanlarda başvuru yaptığı ancak sakıncalı görülerek başvurusunun kabul edilmediği belirlendi.
Zanlı karıkoca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 yıl sonra çözülen cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet Adana’da bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak öldürüp gömdükleri iddiasıyla tutuksuz yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanık saklandığı evde yakalandı Sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmekten" verildi
YEREL HABERLER 10 yıl sonra çözülen cinayetin sanığına ...
Adana'da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi
Talk bebek pudralarında tehlike
YEREL HABERLER Talk bebek pudralarında tehlike
Polisin `dur´ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Polisin `dur´ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, ...
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kilometre sonra yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kilometre sonra ...
AK Parti'li Bilgili: “28 Şubat postmodern darbesi milletimize yapılmış en büyük ihanettir”
YEREL HABERLER AK Parti'li Bilgili: “28 Şubat postmodern darbesi ...
Kısıtlamada evine giderken vuruldu
YEREL HABERLER Kısıtlamada evine giderken vuruldu
Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu
YEREL HABERLER Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu
Saygılı: "Gönüllü ordumuz ve bağışçılarımızla büyüyoruz"
YEREL HABERLER Saygılı: "Gönüllü ordumuz ve bağışçılarımızla ...
Arıcılara kış uykusundan uyanan arılarla uygulamalı eğitim Kursiyerler, daha verimli bal alınması, yavruların ayrılması ve kraliçe arı ve kovan yönetimi hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Arıcılara kış uykusundan uyanan arılarla uygulamalı ...
Adana'da "Pozitif Taksi"den bin 312 kişi faydalandı Başkan Akay: "Amacımız Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını kullanmadan, sağlık kuruluşları ile karantina altında bulundukları adresleri arasındaki ulaşımını sağlamak"
YEREL HABERLER Adana'da "Pozitif Taksi"den bin 312 kişi ...
Adana Valilik Kupasını Deniz Gel kazandı
YEREL HABERLER Adana Valilik Kupasını Deniz Gel kazandı
Kameralı yangın gözetleme kuleleri sezona hazır
YEREL HABERLER Kameralı yangın gözetleme kuleleri sezona hazır
Kaymakam Kaya: "Karaisalı şehitler diyarıdır"
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya: "Karaisalı şehitler diyarıdır"
Çocuk ve gençlere top dağıtıldı
YEREL HABERLER Çocuk ve gençlere top dağıtıldı
Kenan Kutay'ın adı Yüreğir'de yaşayacak
YEREL HABERLER Kenan Kutay'ın adı Yüreğir'de yaşayacak
Sulama sistemlerine yüzde 50 hibe verilecek
YEREL HABERLER Sulama sistemlerine yüzde 50 hibe verilecek
KADES'le eşinin şiddetinden kurtulan kadın: Cezaevinden çıkınca rahat bırakmaz
YEREL HABERLER KADES'le eşinin şiddetinden kurtulan kadın: ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Müşteri kabul eden restoranlara 236 bin 400 lira para cezası
YEREL HABERLER Müşteri kabul eden restoranlara 236 bin 400 lira para ...
Kargoyla kaçak tütün sevkiyatına polis baskını
YEREL HABERLER Kargoyla kaçak tütün sevkiyatına polis baskını
KADES bir kadının daha hayatını kurtardı Adana’da kredi kartı yüzünden tartıştığı eşinin tabanca çekip ölümle tehdit ettiği kadın KADES programıyla polisi çağırdığını ve hayatta kaldığını söyledi Raziye Y. eşi silah çekince kızının babasına sarılarak "Baba ne yapıyorsun? Elinden bir kaza çıkacak" dediğini ifade etti
YEREL HABERLER KADES bir kadının daha hayatını kurtardı Adana’da ...
Adana´da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Adana´da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 ...
Yaptığı sanatla 'taşlara fısıldayan kadın' olarak biliniyor
YEREL HABERLER Yaptığı sanatla 'taşlara fısıldayan kadın' olarak ...