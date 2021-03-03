Kozan Devlet Hastanesine 3 doktor atandı

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Kozan Devlet Hastanesine atanan 3 doktor görevine başladı.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Çağlar Bozkurt, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Birsen Tunalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Koçali ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Ali Culha'nın hasta kabulüne başladığını belirtti.

Hastanenin sadece Kozan'a değil, çevre ilçe halkına da hizmet verdiğini vurgulayan Bozkurt, hastanenin eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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