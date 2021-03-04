Ressam Çakar: "Sanat, insanın ruhunu nakışlayan güzellikler bütünüdür"

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şuıbesi Üyesi Ressam Sibel Çakar, sanatın, duygu ve düşüncenin estetik boyutu olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait Atatürk Parkındaki 75. Yıl Sanat Galerisindeki karma sergiye eserleriyle katılan Ressam Sibel Çakar, sanatın, insan ruhunu nakışlayan güzellikler bütünü olduğunu ifade ederek, “Sanattan ve sanatçıdan mahrum bir milletin sağlıklı bir geçmişi olmayacağı gibi geleceği de yoktur. Onun içindir ki sanat bütün devirlerin ve kabullerin ortak paydasında yer alır” dedi.

Bir çok etkinliklere katılarak çeşitli ödüller alan Ressam Çakar, ayrıca sayısız karma sergilere de serleriyle katıldığını söyledi.

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