Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi Kontrollü normalleşme dönemine geçişle birlikte tüm yurtta ‘Dinamik Denetim Modeli’ uygulanmaya başlandı

Adana’da kafe ve restoranlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere birçok kurala uygunluk denetlendi.
Kontrollü normalleşme dönemine geçişle birlikte tüm yurtta ‘Dinamik Denetim Modeli’ uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, bugün Adana'da da Kovid19 restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerlerin denetimi gerçekleştirildi.
İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz'in katılımı ile Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda başlayan denetimde işletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar ile ilgili bilgi verildi. Yemeiçme mekanlarındaki maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere masalar arasındaki mesafe, müşteri kapasitesi, girişte HES kodu uygulaması, ateş ölçümü gibi kuralları denetlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.