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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İHA

Adana’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup K., 33 DZ 292 plakalı otomobiliyle yolda giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yakup K.’yı ve yanında bulunan Fatih K.’yı otomobilden çıkararak ambulansa bindirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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