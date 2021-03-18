Finansörlüğünü doktorun yaptığı tefeci şebekesi 2 milyon TL´lik haksız kazanç elde etmiş



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan aralarında şebekenin finansörlüğünü yapan doktor Hasan B.'nin de yer aldığı 9 şüphelinin, 12 kişiden yaklaşık 2 milyon TL´lik haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde tefecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nca haklarında gözaltı kararı verilen Adem T. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için Adana ve Kahramanmaraş´ta dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Belirlenen adreslere baskın yapan polis, doktor Hasan B.'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silahlara çok sayıda fişek, 32 milyon 358 bin TL değerinde 398 senet ve çek, 120 boş senet, 27 farklı kişiye ait tapu, alacak notlarının bulunduğu 6 defter, çok sayıda araç satış sözleşmesi, banka dekontu ve dijital materyal ele geçirildi.

MAĞDURLARI SİLAHLA TEHDİT ETTİLER

Operasyonun ardından tefeci şebekesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Liderliğini Adem T. ile babası Hıdır T.´nin yaptığı şebekenin finansörlüğünün ise özel bir tıp merkezinde görevli Dr. Hasan B. olduğu belirlendi. Hasan B.´nin, paraya ihtiyacı olan kişileri şebekeye yönlendirdiği ve karşılığında da komisyon aldığı da tespit edildi. Şebekenin, bu zamana kadar 12 kişiden yaklaşık 2 milyon TL´lik haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Öte yandan borcunu ödeyemeyen mağdurların tehdit edildiği, araç, ev ve arsalarına zorla el konulduğu öne sürüldü.

3 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında şebeke lideri Adem T.´nin eşi Hacer T.´nin de bulunduğu 3 kişi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Doktor Hasan B.'nin de aralarında yer aldığı diğer 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-03-18 10:59:46



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