Hasan Şaş, Adana’da havalimanı çıkışında tartışma yaşadı

Galatasaray’ın eski futbolcusu ve antrenörlerinden Hasan Şaş, Adana’da havalimanından çıkarken nedeni henüz belli olmayan bir tartışmaya dahil oldu. Şaş’ı çevredekiler sakinleştirip, otomobiline bindirdi.

İstanbul’dan 16 Mart Salı günü memleketi Adana’ya giden Galatasaray’ın eski futbolcularından ve aynı zamanda Teknik Direktör Fatih Terim'in eski yardımcısı Hasan Şaş, havalimanı çıkışında tartışma yaşadı. Terminalin gelen yolcu çıkışında karşılaştığı bir kişiyle tartışan Şaş’ı çevredeki vatandaşlar sakinleştirirken, olayın neden çıktığı henüz belirlenemedi.

Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray’ın efsane isimlerinden Erhan Önal’ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yapmıştı:



“Adana'ya geldim uçaktan indiğimizde acı haberi aldım. İki Galatasaraylı arkadaşımla sohbet ediyordum, çok üzüntülüydüm, Erhan abi ölmüş dedim, 'O kim?' dediler. Uzun lafın kısası, futbolcu iki defa ölür; birincisi futbolu bıraktığında, ikincisi öldüğünde. En azından seni unutmayan bir kardeşin var. Mekanın cennet olsun, ben seni unutmayacağım."

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