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Nuri Çomu Vakfı’ndan örnek bağış Hayırsever iş insanı Hacı Nuri Çomu adına kurulan vakıf tarafından Çukurova Devlet Hastanesine piyasa değeri yaklaşık 40 bin ABD Doları olan renkli ultrasongrafi cihazı bağışlandı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Nuri Çomu: "Aile büyüğümüzün adını yaşatma kapsamında eğitim, sağlık, kültür ve manevi değerlere hizmet amacıyla çalışmalar yapan vakfımızın sağlık sektörüne katkı sağlayacak bu cihazı bağışlıyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz"

İHA

Nuri Çomu Vakfı’ndan örnek bağış Hayırsever iş insanı Hacı Nuri Çomu adına kurulan vakıf tarafından Çukurova Devlet Hastanesine piyasa değeri yaklaşık 40 bin ABD Doları olan renkli ultrasongrafi cihazı bağışlandı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Nuri Çomu: "Aile büyüğümüzün adını yaşatma kapsamında eğitim, sağlık, kültür ve manevi değerlere hizmet amacıyla çalışmalar yapan vakfımızın sağlık sektörüne katkı sağlayacak bu cihazı bağışlıyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz"

Geçen yıl hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Hacı Nuri Çomu adına kurulan vakıf tarafından Çukurova Devlet Hastanesine piyasa değeri yaklaşık 40 bin ABD Doları olan renkli ultrasongrafi cihazı bağışlandı.
Adana’da hayırsever kişiliği ile tanınan hayırsever iş insanı Hacı Nuri Çomu tarafından kurulan Nuri Çomu Eğitim, Kültür, Manevi Değerlere Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı, pandemi döneminde hastalara anlamlı bir hizmet sağladı. Vakıf tarafından piyasa değeri yaklaşık 40 bin ABD doları olan “Renkli Dopler Ultrasonografi” cihazı Çukurova Devlet Hastanesi’ne bağışlandı.
Nuri Çomu Vakfı tarafından, bağışlanan CUSX200G (XARIO 200 G modeli Renkli Coopler Ultrasonografi) cihazının Çukurova Devlet Hastanesi’ne teslimi nedeniyle bir tören düzenlendi. Pandemi koşulları nedeniyle, sosyal mesafe kurallarına uygun koşullarda gerçekleştirilen törene Nuri Çomu Vakfı adına Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Nuri Çomu ve diğer vakıf yöneticileri katıldı. Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Yücel Çomu, Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Akif Küçükcan, Hastane İdari İşler Müdürü Handan Savaş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Huriye Sevim Akbıyık, Radyoloji Kliniği İdari Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Hakan Bayer, klinik hekimleri ve diğer çalışanların da yer aldığı cihaz teslim töreninde bağışın anlamı ve örnek olunması gereken bir girişim olduğu vurgulandı.

Hacı Nuri Çomu'nun adı gönüllerde yaşıtılacak
Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Akif Küçükcan, Nuri Çomu Vakfı’nın yöneticilerine gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür etti, “Covid19 pandemisi döneminde sağlık çalışanları olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu kritik dönemi ancak maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyarak ve gereksiz yere kalabalık ortamlarda bulunmayarak yenebiliriz. Tüm insanlığı tehdit eden, asrın salgın hastalığıyla ancak milletçe kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde mücadele edebiliriz” dedi.
Hayırsever iş adamı Hacı Nuri Çomu’yu Osmaniye’deki başarılı iş adamı olduğu zamanlardan bu yana tanıdığını da belirten Dr. Küçükcan, “Başarılı ve örnek bir iş adamı, hayırsever kişiliğiyle tanınmış rahmetli Hacı Nuri Çomu adına bir hizmet vakfının kurulması, ömrünü hayır işlerine adamış bir kişiliğin gönüllerde yaşatılması çerçevesinde anlamlı bir adım olmuştur. Bu hizmetler arasında, sağlık sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu bir cihazın bağış olarak hastanemize kazandırılması bizleri çok daha mutlu etmiştir. Hacı Nuri Çomu’nun böylesine anlamlı hizmetlerde adını yaşatmayı vasiyet olarak kabullenmiş aile bireylerini, sevenlerini kutluyor, hastanemize bağışlanan bu cihazdan sağlık hizmeti alacak tüm hastalarımız adına, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Sağlık sektörüne bağış yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Nuri Çomu Vakfı adına törene katılan Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Nuri Çomu da, geçen yıl hayatını kaybeden babası Hacı Nuri Çomu’nun yaşamında hayır işlerine önem verdiğini, özellikle sağlık sektörüne katkıda bulunmayı bir amaç olarak benimsediğini belirterek, “Babamızın adını yaşatma hedefinde olan ve eğitim, kültür ve manevi değerlere hizmet amacı ile çalışmalar yapan vakfımızın sağlık sektörüne katkı sağlayacak bu cihazı bağışlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi bağışların, tüm hayırseverlere örnek oluşturmasını diliyor, sağlık sektörüne hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz” dedi. Bu bağışın mübarek Ramazan ayına rastlamasının önemine de değinen Çomu, “Bu cihaz sağlıkta umut bekleyen hastalarımıza bir şifa olur inşallah” şeklinde konuştu.

“Nuni Çomu Vakfı” hakkında
2020 yılında vefat eden hayırsever iş insanı Hacı Nuri Çomu’nun himayesinde Adana’da kurulan Nuri Çomu Eğitim, Kültür, Manevi Değerlere Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı (Nuri Çomu Vakfı) 2017 yılından beri faaliyet gösteriyor.
Hacı Nuri Çomu ve Çomu Ailesi’nin hayır/hasenat ve sosyal sorumluluk vizyonuyla hayata geçirmiş olduğu projelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlamak, İslam dininin emirleri ve toplumun manevi değerleri çerçevesinde daha iyi insan yetiştirmeyi vizyon olarak belirleyen Nuri Çomu Vakfı, Türkiye’nin gücüne katkıda bulunmayı hedefliyor.
Türk milletinin ve tüm yurttaşlarının kültürel değerlerini benimsemeyi, korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen Vakıf; ailesini, vatanını, milletini seven ve yüceltmeye çalışan, insan haklarına gönül veren, ülkesine karşı sorumluluklarını bilen bireyler ve yurttaşlar yetiştirmek için eğitim, sağlık ve kültürel değerler alanında projeler, eserler geliştiriyor ve bu yöndeki çalışmalara destek veriyor.
Nuri Çomu Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde; Hüseyin Nuri Çomu, Hatice Nur Çomu Alimoğlu, Aslı Emine Çomu, Mehmet Nuri Çomu, Kübra Suna Özkan ve Mustafa Nuri Çomu bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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