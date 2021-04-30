Adana’da tam kapanmada ilk cuma namazı

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Adana’da tam kapanmanın ilk cuma namazı kılındı.

Tüm Türkiye’de 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma nedeniyle cuma namazını kılmak isteyen Adanalılar, evlerine en yakın camilere yürüyerek gitti.

Merkez Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak saf tutup namazını kıldı.

Kılınan namazın ardından vatandaşlar camiden maske, mesafe kurallarına uygun şekilde ayrıldı.

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