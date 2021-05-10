"Kilimci Kız" siparişlere yetişemiyor Adana’nın Saimbeyli'de katıldığı kurstan sonra evlerinde kilim dokumaya başlayan Sema Kızıl, şimdi yurt içi ve yurt dışından aldığı siparişleri yetiştiremez hale geldi "Kilimci kız" olarak bilinen Semal Kızıl, köy kadınlarına öncülük ederek onların da ev ekonomilerine destek olmalarını sağladı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde katıldığı kurstan sonra evlerinde kilim dokumaya başlayan 27 yaşındaki Sema Kızıl, şimdi yurt içi ve yurt dışından aldığı siparişleri yetiştiremez hale geldi. "Kilimci kız" olarak bilinen Kızıl, köydeki kadınlara öncülük ederek onların da ev ekonomilerine destek olmalarını sağladı.

İlçe merkezine 1 saatlik mesafedeki 1400 rakımlı Gökmenler Mahallesinde yaşayan Sema Kızıl, ortaokulu bitirdikten sonra eğitim hayatını sürdüremedi. Annesiyle birlikte mevsimlik işlere gitmeye başlayan Sema Kızıl, bu işin geleceği olmadığını düşündü. Köyde açılan kilim dokuma kursuna katılan Kızıl, kursu bitirdikten sonra evlerinin balkonuna dokuma tezgahı kurdurdu. Burada el emeği göz nuru kilimleri ilmek ilmek dokuyan Kızıl, sosyal medyadan ürünlerini tanıtmaya ve sipariş almaya başladı. Kilimlerine Konyalı, sinekli, koç boynuzu, eli belinde yöresel motifleri işleyen Kızıl, ilk siparişini Afganistan'dan aldığını, daha sonra Avrupa ülkeleri ve Amerika ile yurt içinden sipariş almaya başladığını anlattı.

Köyde kilim dokuyan kadınlara da öncülük ederek onların da kilimlerini sosyal medya üzerinden satan Kızıl, "Köyde bir sinerji oluştu. Yetiştiremediğim siparişleri yapan kadınlarımız ile paslaştık. Onlarda evlerine katkı sunmuş oldu. Hem ben hem onlar kazandı. Daha çok siparişimiz var" dedi.

Başarı öyküsünün asıl kahramanlarının tarım işçisi olan annesi Feride ve ahşap oyma sanatçısı olan babası Erdoğan olduğunu söyleyen Sema Kızıl, "Şuan 30’a yakın kadınımız tezfahlarında kilim dokuyor. Hayalim köyde kooperatif kurmak. Kadınlarımızın mevsimlik iş dışında başka işi yok. Köyde atölye olsa bizde kendi markamızı oluştursak bütü hayallerimiz gerçek olur" diye konuştu.

Köyde sıkılmadığını, bazen kilim tezgahının başında, bahçede bazen, takı tasarım işinin başında olduğunu anlatan Sema Kızıl, üretmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Köyün kadınlarından Elif Aykız'da, kilim dokuyan kadınların Sema ile güzel bir başarı yakaladığını ifade ederek, “Köyde kadınlar kilim dokuyor ve satabilen satıyor. Kadınlarımızın ellerine harçlık geçmiş oluyor. Hayalimiz bunun sürekli olması sürekli gelir olmasını isteriz" dedi.

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