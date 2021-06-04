Ağaç dalı keserken düşerek öldü

Ali Koç her şeyi anlattı!

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Adana'nın Kozan ilçesinde dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Göller Yaylasında 62 yaşındaki Bekir Şahin, dal kesmek için ağaca çıktı. Dengesini kaybeden Şahin yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Bekir Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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