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Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

DHA

Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü


Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen Bekir Şahin (62), hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Göller Yaylası'nda dal kesmek için ağaca çıkan Bekir Şahin, dengesini kaybederek
yere düştü. Şahin'i hareketsiz görenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yerde geniş çaplı araştırma yaptı. Şahin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2021-06-04 18:02:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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