Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Ali Koç her şeyi anlattı!

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen Bekir Şahin (62), hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Göller Yaylası'nda dal kesmek için ağaca çıkan Bekir Şahin, dengesini kaybederek

yere düştü. Şahin'i hareketsiz görenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yerde geniş çaplı araştırma yaptı. Şahin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-06-04 18:02:47



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