AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'daki selde balıkları telef olan üreticiye yavru balık desteği verileeceğini söyledi.

Doğru, Devlet Su İşleri Bölge Müdür Vekili Cengizhan Kılıçarslan, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ile birlikte önceki gün dolu ve selin zarar yol açtığı Kozan’ın Acarmantaş Mahallesinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının hızla yapıldığını ve devletin tüm yaraları sarmak için seferber olduğunu ifade eden Doğru, “Artık eski Türkiye yok. Balık tesisinde balıkları telef olan üreticilere yavru balık desteği vereceğiz" dedi.

Devlet Su İşleri Bölge Müdür Vekili Cengizhan Kılıçarslan, “Nokta olarak en çok yağış buraya düştü. Ferhatlı üzerinden Medrese deresinden yoğun miktarda akış geldi. İlk görüntüleri görünce Seyhan Irmağı gibi bir manzara vardı. Ekiplerimiz akşam geldi ve ertesi günde çalışma başattık" diye konuştu.

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