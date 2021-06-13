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Meyve-sebze kurutma tesisi açıldı Adana'da güneş enerjisi ile işleyen mevye-sebze kurutma tesisinde 15 Türk ve 15 Suriyeli kadın çalışacak

İHA

Meyve-sebze kurutma tesisi açıldı Adana'da güneş enerjisi ile işleyen mevye-sebze kurutma tesisinde 15 Türk ve 15 Suriyeli kadın çalışacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, Meryem Kadın Kooperatifi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle yapılan Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi açıldı.
Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Temsilci Vekili David Savard, IOM yetklileri Rex Alamban, Mohaned Eman, Meryem Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kadem Doğan, kooperatif üyesi kadınlar, bürokratlar ve konuklar katıldı.
Güneş enerjisi ile çalışan tesiste dezavantajlı kesimde yer alan 15 Türk ve 15 Suriyeli kadın, Adana’da yetişen sebze ve meyveleri, modern ve hijyenik ortamda kurutacak ve hem genel ekonomiye, hem de kendi ekonomilerine katkı sağlayacak.
Tesisin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Dünyanın neresinde olursa olsun mağdurlara yardımcı olan, kadınların istihdamına önem veren ve onlara destek olan Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gelişmekte olan bir ülkeyiz ve bu nedenle işsiz, mağdur ve kendi ayakları üzerinde duramayan çok sayıda kadınımız var. Afgan, Iraklı, Suriyeli, İranlı misafirlerimizle bu sayı çok arttı. Ben de özellikle kadın istihdamına, kadının birey olmasına ve kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına çok önem verdiğimiz için, David Savard ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Kadının güçlenmesi için çalışacağız"
Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kadının güçlenmesine yönelik önemli çalışmalara, projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Kadın Dayanışma Merkezi, Düşler Atölyesi, Eşitlik Birimi, Meryem Kadın Kooperatifi ve bundan sonra kadının güçlenmesiyle ilgili yapacağımız bir çok iş bizlerle başladı ve devam edecek. Kadının istihdamında, aile içi şiddette ve kadının mağdur olduğu diğer sorunlarla ilgili başvuru yapabilecekleri yer açma konusu bizimle gündeme geldi ve devam ediyor. Başladık, büyüterek devam ediyoruz.
Kurdurduğumuz Meryem Kadın Kooperatifi’nde sadece kadınlarımız var. ILO’dan alınan hibe ile başladık.160 bin metrekare verimli toprağı ve belediye ait, kadınların gelir elde edebileceği başka yerleri onların emrine sunduk.
Meryem Kadın Kooperatifi’nin 135 sürekli çalışanı var ama yaklaşık 200 kadına istihdam sağlayan bir kooperatif. Kurutma tesisi de aynı kooperatif çatısı altında faaliyet gösteren ve yaklaşık 100 bin dolara mal olan bir yer. Burada da 30 kadınımıza istihdam sağlanacak” diye konuştu.
Tesisin yenilenebilir güneş enerjisiyle çalışacak olmasının önemine de değinen Başkan Zeydan Karalar, Şunları söyledi:
“Küresel ısınmanın dünyayı giderek daha fazla tehdit ettiği bir dönemde bu tesisin önemi daha da artıyor. Laboratuvarımızda ürünleri test edip, sağlıklı olduğunu belirledikten sonra insanlarımıza yedireceğiz. Hem onlarca kadınımıza istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşayacağız, hem de insanlarımıza sağlıklı sebze meyve yedirmenin huzurunu tadacağız.
Umut ediyorum ki BM Göç İdaresi Adana’da bizlere bu projelerle ilgili daha fazla destek verecek. Bugüne kadar yapılanlar için elbette şükranlarımı iletiyorum ama bundan sonra yapılacaklarla ilgili umutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.”

"Geleceği düşünen kadınlar olmuştur"
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Temsilci Vekili David Savard, başta Başkan Zeydan Karalar ve tesiste çalışan kadınlar olmak üzere projenin paydaşlarına teşekkür etti. Kadınların sebze ve meyveleri alıp kurutması fikrini çok sevdiğini söyleyen Savard, “Geleceği düşünen her zaman kadınlar olmuştur. Burada çalışan kadınlar hem ailelerine katkı sağlayacak hem de komşularına, arkadaşlarına ve kendi çocuklarına rol model olacaktır. Bugün burada projeyi sonlandırmak için değil başlatmak için bulunuyoruz” diye konuştu.
Meryem Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kadem Doğan, Türk, Suriyeli, İranlı ve Afgan kadınlardan oluşan 37 ortaklı bir kuruluş olduklarını belirterek, şunları söyledi:
“Kadınların yaşamlarındaki olumsuzlukların kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın gücünün görünür kılınarak istihdam olanaklarının artırılması gibi vizyonlarımız var. Bugün doğa dostu, yaşam dostu bir tesisin açılışını yapıyoruz. Kurutma tesisinde 15 Türk, 15 Suriyeli kadın çalışmaktadır. Ürünler ‘Meryem Woman’s Cooperative’ patentiyle piyasaya sunulacaktır. Pazar araştırması yapılmış, gerekli koşullar ortaya konmuştur. Uluslararası Göç Örgütü’ne ve Başkan Zeydan Karalar’a çok teşekkür ediyorum. Mahsuni’nin dediği gibi ‘Ömrünüz toprak, renginiz çiçek gibi olsun’ Dayanışma yaşatır” dedi.
Konuşmaların ardından tesis gezildi ve konuklara tanıtıldı.

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