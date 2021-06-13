Oklu kirpi avlayan 4 kişiye 12 bin TL ceza

Adana’nın Kozan ilçesinde koruma altında olan oklu kirpiyi avlayan 4 kişiye 12 bin TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde oklu kirpi avına çıkan 4 kişi, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından avladıkları kirpi ile birlikte yakalandı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığınca 4 şahsa yasak olmasına rağmen oklu kirpi avlamaktan dolayı 12 bin TL idari para cezası uygulandı.

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