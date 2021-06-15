Uzm. Dr. Menteş: "Hastalıktan bir an önce kurtulmanın yolu aşıdır"

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Covid19 pandemisinin tüm dünyada düşüşe geçmiş olmasına karşın halen tehlikenin devam ettiğini belirterek, "Ülkemizde uygulanan tüm aşılar koruyucu ve güvenlidir. Kendinizi, sevdiklerinizi ve toplumu korumak için tedirgin olmayın aşı olun" dedi.

Uzm. Dr. Selahattin Menteş, korona virüsten dolayı bugüne kadar 436 sağlık çalışanı ve 175 hekimi kaybettiklerini belirterek, "Tüm bu kayıplarımıza ve yorgunluklarımıza karşın bu hastalığı toplumsal bir bilinç ve mücadele ile yeneceğimize inancımız tamdır. Bu pandemi tamamen yok oluncaya kadar da çalışmaya hazırız. Pandemi ile baş etmenin ana yolu korunma ve aşıdır. Aşı bugüne kadar çok hayat kurtarmış ve kurtarmaya devam etmektedir. Çiçek hastalığı başta olmak üzere pek çok hastalık aşı ile ortadan kalkmıştır. Tüm dünyada aşılamayı iyi yaparak kısmen rahatlayan ülkeler olduğu gibi bunu başaramayan ülkeler de vardır" dedi.

Türkiye'nin toplam 34 milyon 592 bin aşı ile dünyada onuncu sırada yer aldığını belirten Menteş, "İki dozu tamamlanan insan sayımız ise 13 milyon 775 binlerdedir. Hastalıktan bir an önce kurtulmanın yolunun aşı olduğu kesindir. Bizler aşılamaya daha fazla hız verilmesi ve tüm toplumun gönüllü bir şekilde aşıya katılmalarını istiyoruz. Aşı karşıtlığı gibi bilime aykırı düşüncelere kapılmadan herkesi aşı olmaya çağırıyoruz. Türk Tabipleri Birliği ile birlikte ‘Tedirgin Olma Aşı Ol’ kampanyasını başlattık. Tüm halkımızı bu kampanyaya destek olmaya ve aşı olmaya çağırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu kampanyada da bizleri dinleyeceğinize inancımız tamdır.”

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