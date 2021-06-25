Madde bağımlısı sürücüleri bıçakla gasp etmeye kalkıştı Adana’da trafik ışıklarında uçucu madde çekip sürücüleri elindeki bıçakla tehdit edip para almaya çalışan şahıs olay yerine polisin gelmesiyle kaçtı

Adana’da trafik ışıklarında uçucu madde çekip sürücüleri elindeki bıçakla tehdit ederek para almaya çalışan zanlı olay yerine polisin gelmesiyle kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesinde D400 karayolu Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kent trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri olan, Ziyapaşa Bulvarı ile Turhan Cemal Beriker Bulvarının kesiştiği kavşakta bir kişi, trafikte sürücülere korkulu anlar yaşattı. Şahıs, önce plastik poşet içine döktüğü uçucu maddeyi çekip kendinden geçti. Sonra da yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, araç sürücülerini tehdit ederek, onlardan zorla para almaya çalıştı.

Kırmızı ışıkta durdukları ve araç trafiği yoğun olduğu için söz konusu zanlıdan kaçmayan, bunun yerine otomobillerinin camını kapatıp, kendilerini korumaya çalışan sürücüler, durumu polise bildirdi. Çektiği uçucu madde nedeniyle kendinden geçen ve zaman zaman ayakta durmakta zorlanan şahıs, bir süre sonra bıçağını sakladı, bu kez de sürücülerden dilenerek para istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekibi gören şüpheli, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis, şahsın kullandığı bıçağı bulup, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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