251 kahraman anısına 251 fidan dikildi Adana'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı”nda anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, 15 Temmuz’da şehadete eren 251 kahraman anısına toplam 251 adet fidan dikildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı etkinlikte bir açıklama yapan Vali Elban, yaklaşık 5 yıl önce tarihte eşine az rastlanır bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığımızı söyledi.

Böyle bir hainliği ve alçaklığı hiç kimsenin beklemediğini ifade eden Vali Elban, “Hele hele kendini sureti haktan gösteren bir grubun, bu milletin ferdi olduğunu iddia eden bir grubun bunu yapmasını kimse beklemezdi. Bu millet, kendi imkanları ve kaynaklarıyla yetiştirdiği askerinin ve devletin önemli kademelerinde yer alan insanlarının menfur bir saldırısıyla karşı karşıya kaldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin feraseti, sağduyusu ve fedakarlığıyla çok kısa bir süre içerisinde öncelikle bu hain darbe girişiminin fark edildiğini aktaran Vali Elban, “Ardından da bu hain girişim süratli bir şekilde bastırıldı. Bu millet, 251 şehidi ve 2 bin üzerinde gazisi pahasına ağır bedeller ödeyerek bu darbe girişimini bastırdı. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Rabbim milletimize böyle kötü günler bir daha yaşatmasın” dedi.

Milletin hafızasında bu kötü hatıranın silinmemesi gerektiğinin altını çizen Vali Elban konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“İhanetin en yakınımızda olabileceğini artık gördük. Onun için böyle bir ihanete karşı bu milletin özellikle gençlerimizin, gelecek kuşaklarımızın da sürekli uyanık olması, bu tür şeylerde hazırlıklı olması gerekiyor. Demokrasinin, hukukun ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha onlara hatırlatılması çok önem arzediyor.

Biz de bir vefa örneği olarak şehitlerimizin anısını yaşatmak için burada hatıra ormanı oluşturduk, her yıl 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında burada şehitlerimizin anısına ağaçlarımızı dikiyoruz. Bu ağaçlar bu fidanlar büyüdükçe demokrasimiz, insan haklarımız da güçlenecek. Bu fidanlarla birlikte, milletimizin yüreğinde ülke sevgisi, millet sevgisi, devlet, din sevgisi mukaddesat sevgisi de daha büyümüş, güçlenmiş olacak diye düşünüyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onların bize emanet ettiği toprakları da biz de canımız pahasına savunmaya devam edeceğiz.”

Etkinlikte, 15 Temmuz’da şehadete eren 251 kahraman anısına toplam 251 adet fidan dikildi.

Etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

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