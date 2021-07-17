Adana'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücülerinden Yunus Şimşek'in 3.24 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Kaza saat 20.00'de ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı istikametinden Deli Çay yönüne seyir halinde olan Yunus Şimşek yönetimindeki 01 ABT 913 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Soner Tokcan yönetimindeki 01 AGT 242 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, ekipler yaptıkları çalışmada sürücülerden Yunus Şimşek'in 3.24 promil alkollü olduğunu tespit etti. Şimşek'in ehliyetine el konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2021-07-17 22:55:30
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