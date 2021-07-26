ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet sevinci

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 20202021 Eğitim Öğretim Yılı 30. Dönem öğrencileri düzenlenen törenle keplerini fırlatarak mezun oldu.

Törene Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Şule Menziletoğlu Yıldız, Abdioğulları A.Ş. ve AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun öğrencilerin selamlama seremonisinin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler adına okul birincileri Berfin Peker ve Berfin Helin Kalço konuşmasını gerçekleştirdi.



Prof. Dr. Tuncel: “697 Yeni Mezun Verdik”

“Gerek mezunların gerekse ailelerinin büyük emek harcadıkları ve özveride bulundukları uzun ve yorucu bir yolculuğun diplomayla taçlandırıldığı çok müstesna bir gün“ diyerek sözlerine başlayan

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Çukurova Üniversitesinin daha kaliteli, daha modern, öğrenci merkezli eğitim vermeye devam ettiğini söyledi.

Üniversitelerin görevinin çağdaş bir eğitimöğretim gerçekleştirmek, ülkenin ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan gücü yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmak olduğuna değinen Prof. Dr. Tuncel, “Bu kapsamda, Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz 697 mezun bu yıl olmak üzere, 1990 yılından bu yana toplam 6972 mezun vererek ülkemize donanımlı sağlık teknikerleri yetiştirmiştir. Üniversitemiz, mevcut Hastanesi, fakülte ve okullarıyla sağlık hizmeti ve eğitim yarışında ülkemizin önde gelen kuruluşlarından birisi olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bu başarı değerli meslektaşlarım ve hocalarım sayesinde olmaktadır. Bu nedenle, tüm öğretim elemanlarımıza, Yüksekokulumuzun son teknolojiyle donatılmış yeni hizmet binasının Üniversitemize, Adana’mıza ve Ülkemize kazandırılmasında önemli destekleri olan Sayın Bekir Sütçü’ye ve çok kıymetli ailesine huzurlarınızda öğrencilerimiz ve Çukurova Üniversitesi camiası adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



Sütcü Ailesine alkış

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’in, salondaki davetlilere seslenerek, “Üniversitemize katkılarıyla bu güzide okulumuzu bizlere kazandıran hayırsever Sütcü ailesi ayakta alkışlanmayı hak ediyor” dediği Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise konuşmasına; okula adı verilen merhum babası Abdi Sütcü’nün hayatından kısa bir kesit sunarak başladı.

Aynı zamanda Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Bekir Sütcü, Kayseri’nin Kızılören köyünde 1941 yılında dünyaya gelen, 1963 yılında Adana’ya göç edip 9 metrekarelik bir dükkânda ticarete başlayan, 1992 yılında ise 51 yaşında vefat eden babası Abdi Sütcü’nün hayırsever kişiliğinden söz ederek, “Bizler de onun evlatları olarak ondan aldığımız kültürle memleketimize hizmet etmeyi borç biliyoruz” dedi.

Abdi Sütcü’nün ticaretini yaptığı ürünleri üretmeye başlayıp, bugün dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak, bölge ve ülke ekonomisine değer katan, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi ve en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer alan Abdioğulları A.Ş. olarak bu okulun üniversiteye kazandırılmasına katkı sunan tüm yöneticileri saygıyla yad ettiklerini anlatan Bekir Sütcü, öğrencilere nasihatlerde de bulundu. “Babamızı 30 yıl, annemizi 12 yıl önce kaybettik” diyerek, öğrencilerden anne ve babalarını sevip saymalarını, onları baş üstünde taşıyıp, sağlıklıyken kıymetlerini bilmelerini ve onlara layık bireyler olmalarını isteyen Bekir Sütcü, şöyle devam etti:

“Hepimiz insanız, doğuyor, yaşıyor ve ölüyoruz. Ölüm Allah’ın emri. Önemli olan vatanımıza, milletimize faydalı hizmetler bırakmaktır. Nasıl ki şehitlerimiz, gazilerimiz bu vatan için canlarını ortaya koymuşlar ise bizler de çalışarak, üreterek ve hayırlı işler yaparak bu vatana borcumuzu ödemek zorundayız. Sizlerde burada aldığınız eğitim doğrultusunda memleketimize hizmet edeceksiniz.”



Keplerini fırlatarak mezun oldular

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgelerini takdim ederken, törene kızı Merve Sütcü ile katılan İş Adamı Bekir Sütcü öğrencilere hediyelerini takdim etti. Okul birincisinin yaş kütüğüne adını çakmasının ardından almalarının ardından Meslek Yemini edildi. Öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun oldu.

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