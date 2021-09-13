Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun Adana polisi Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna’dan ülkeye sokulan tırların kaza yapan tır şasi numaraları ile değiştirilip piyasaya sürülerek 141 milyon 586 bin liralık vurgun yapıldığını belirledi Polisin tır vurguncularını kazan yapan tırların 3 gün sonra trafiğe çıkmasıyla fark ettiği öğrenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun Adana polisi Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna’dan ülkeye sokulan tırların kaza yapan tır şasi numaraları ile değiştirilip piyasaya sürülerek 141 milyon 586 bin liralık vurgun yapıldığını belirledi Polisin tır vurguncularını kazan yapan tırların 3 gün sonra trafiğe çıkmasıyla fark ettiği öğrenildi

İHA

Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun Adana polisi Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna’dan ülkeye sokulan tırların kaza yapan tır şasi numaraları ile değiştirilip piyasaya sürülerek 141 milyon 586 bin liralık vurgun yapıldığını belirledi Polisin tır vurguncularını kazan yapan tırların 3 gün sonra trafiğe çıkmasıyla fark ettiği öğrenildi

Adana polisi Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna’dan ülkeye sokulan tırların kaza yapan tır şasi numaraları ile değiştirilip piyasaya sürülerek 141 milyon 586 bin liralık vurgun yapıldığını belirledi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, Almanya, İsveç, Gürcistan ile Ukrayna’dan, çalıntı ve icralık tırların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebeke ortaya çıkarıldı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis, şebekeye üye 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 6 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye’de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında şebeke liderleri M.Y., S.K., H.G.’nin de bulunduğu 1’i kadın 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden aralarında çete liderlerinin de olduğu 9’u tutuklandı, 24’ü adli kontrol şartı, 7’si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tek seferde en fazla tırın ele geçirildiği operasyon
Operasyonda 164 şasi numarası değiştirilmiş tır ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, basıma hazır 15 şasi numarası, tırlardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet bulundu. Öte yandan örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen 141 milyon 586 bin TL değerinde 65 araç, 28 ev ve arsaya da el konuldu.

Kazalı tır 3 günde trafiğe çıkınca polis şüphelendi
Operasyonun ardından örgütün çalışma yöntemine ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Adana polisinin, 2020’nin Ekim ayında ele geçirilen 4 tırda yaptığı incelemelerde normalde 1 ayda tamir edilecek kazalı araçların 3 günün ardından trafiğe çıktığı belirlendi. Kentteki bir tır servisiyle görüşen polis, araçların Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna’da üretildiğini ve Türkiye’de satışının olmadığını saptadı.
Bu tespitler üzerine araştırmasını genişleten ekipler, bu işi yapanların organize bir suç örgütü olduğunu ve yabancı uyruklu 5 kişinin, yurtdışından kiraladığı araçları sınır kapılarından ülkeye soktuğunu ve sonrasında da geri döndüğünü belirledi. Kimliği tespit edilen ve yakalama çalışmaları süren şüphelilerin, tır başına 2 bin dolar komisyon aldıkları öne sürüldü.
Öte yandan örgüt liderlerinin kaza yapan tırları takip ettiği, kazanın ardından araç sahibine ulaşarak, “Sigorta şirketiyle uğraşma. Onların vereceği parayı biz verelim, tırı bize sat” dediği ileri sürüldü. Sahiplerinden alınan kazalı tırların Adana, Konya ve Batman’daki atölyelere götürüldüğü, lazer yazıcıdan dönüştürülmüş şasi yazım makinesi yardımıyla yurtdışından getirilen araçların yerine trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Bu işlemi örgüt üyesi ve alanında uzman 2 yazılımcının yaptığı öğrenildi. Ayrıca örgütün pres makinesi olan hurda şirketleriyle anlaştığı, orijinal şasilerin bu atölyelerde yok edildiği belirtildi.
Ele geçen tırlardan dolayı emniyet bahçesi tır otoparkına döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 118 torbacı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 118 torbacı yakalandı
Çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası Adana’da dershaneye gelen çocukları FETÖ'ye kazandırdığı belirlenen kadın öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl 6 ay ...
Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: ...
Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu
Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
YEREL HABERLER Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Fren yerine gaza basan sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basan sürücünün kaldırımda çarptığı ...
Helikopter pilotu: Yangın ihbarı aldıktan 10-12 dakika sonra lastiği yerden kesiyoruz
YEREL HABERLER Helikopter pilotu: Yangın ihbarı aldıktan 10-12 ...
Belediyenin ürettiği temizlik ürünleri "Seyhan Halk Pazarı"nda
YEREL HABERLER Belediyenin ürettiği temizlik ürünleri "Seyhan Halk ...
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
ATO Başkanı Menevşe: "Orta vadede ekonomiden ümitliyiz"
YEREL HABERLER ATO Başkanı Menevşe: "Orta vadede ekonomiden ...
Kozan'daki yangın mağduru ailelere evleri 1 yıl içinde teslim edilecek
YEREL HABERLER Kozan'daki yangın mağduru ailelere evleri 1 yıl ...
`Ters baktın´ kavgasında öldürülen Boran´ın annesi: En ağır cezayı alsınlar
YEREL HABERLER `Ters baktın´ kavgasında öldürülen Boran´ın annesi: ...
Karalar: "Kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek"
YEREL HABERLER Karalar: "Kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü ...
Prematüre dünyaya gelen şehit kızını yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER Prematüre dünyaya gelen şehit kızını yalnız ...
Yolcu otobüsünde yolcunun çantasından 2 kilo 100 gram esrar çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde yolcunun çantasından 2 kilo 100 gram ...
Kozan'da asfalt seferberliği
YEREL HABERLER Kozan'da asfalt seferberliği
"Yan baktın" kavgasında öldürülen 13 yaşındaki Boran’ın ailesi konuştu Baba Arif Özdemir: “Çocuğum vahşi bir şekilde katledildi” Anne Raziye Özdemir: “En ağır cezayı almalarını istiyorum”
YEREL HABERLER "Yan baktın" kavgasında öldürülen 13 yaşındaki ...
Çocuğun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı, tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuğun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı, ...
Uluslararası Mozaik Sempozyumu yarın sona eriyor Sanat yönetmenliğini GiulioMenossi’nin yaptığı sempozyuma 11 ülkeden 13 sanatçı katıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Mozaik Sempozyumu yarın sona ...
Yılmaz Akbaşlı: “Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz”
YEREL HABERLER Yılmaz Akbaşlı: “Galibiyeti ayağı kırılan Berkan ...
Dilaver Mutlu: “İyi çalışmıştık”
YEREL HABERLER Dilaver Mutlu: “İyi çalışmıştık”
Adanaspor - Menemenspor: 6-2
YEREL HABERLER Adanaspor - Menemenspor: 6-2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 6 - Menemenspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 6 - Menemenspor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 1 (İlk yarı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.