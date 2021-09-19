'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA´da polis, narkotik köpek `Uzi´yle yaptığı aramada, tarlada toprak altına gömülü halde 5 kilo 120 gram esrar ile 8 bin 537 uyuşturucu hap ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi´ndeki bir çiftlik evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, evin yakınındaki biber ve patlıcan ekili tarlada, narkotik köpek `Uzi´yle arama yaptı. Uzi´nin, tarladaki bir bölgeye tepki vermesi üzerine kazma ve küreklerle toprak kazıldı. İki ayrı bölgede toprağın altına gömülü halde bir çantada 5 kilo 120 gram esrar ve bidon içerisinde 8 bin 537 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tarla sahibi M.E. (39) gözaltına alındı. İfadesinde, uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını öne süren M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-19 11:51:21
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