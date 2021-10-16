Marius Sumudica: “Buraya mücadele için gelmiştik”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 20 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Taraftarlarımıza söz vermiştim, bugün buraya mücadele için gelmiştik. Eğer mücadele ederseniz bu mücadele size puan getirir. Bugün de Malatyaspor taraftarlarına bu 3 puan armağan olsun” dedi.
Yeni Malatyaspor, ligin 9.haftasında konuk olduğu Adana Demirspor’u 20 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Oyuncularımı kutluyorum. 3 puan için mücadele ettik. Bugünde o 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Birinci ve ikinci yarı daha fazla skor yapma şansımız oldu. Adana’nın da şansı oldu tabi. Futbolcularımda saygı duyuyor. Çok mutluyum. 6 antrenman boyunca onlara gösterdiklerime saygı duydular. Çok akıllı, zeki oyuncularım var. 352’li sistemi oynayabilecek, onu anlayabilecek oyuncularım var. Bugün mutluyum. Taraftarlarımıza söz vermiştim, bugün buraya mücadele için gelmiştik. Eğer mücadele ederseniz bu mücadele size puan getirir. Bugün de Malatyaspor taraftarlarına bu 3 puan armağan olsun. Benim için Türkiye en iyi liglerden biri. Taraftarlar çok fanatik. Size hoca olduğunuzu hissettiriyorlar. Süper Lig’i çok özlemişim. Sumudica geri döndü” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.