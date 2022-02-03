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Kanserde doğru adımlar hayat kurtarıyor Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Sedef: Teknolojik gelişmeler, görüntüleme yöntemlerine ulaşmanın kolaylaşması ve tarama programlarının önem kazanmasıyla birlikte kanser tanısının artık daha erken evrelerde konulabildiğini belirtti

İHA

Medline Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Sedef, günümüzde teknolojik gelişmeler, görüntüleme yöntemlerine ulaşmanın kolaylaşması ve tarama programlarının önem kazanmasıyla birlikte kanser tanısının artık daha erken evrelerde konulabildiğini söyledi.

Kanserde doğru adımlar hayat kurtarıyor Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Sedef: Teknolojik gelişmeler, görüntüleme yöntemlerine ulaşmanın kolaylaşması ve tarama programlarının önem kazanmasıyla birlikte kanser tanısının artık daha erken evrelerde konulabildiğini belirtti

Medline Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Sedef, günümüzde teknolojik gelişmeler, görüntüleme yöntemlerine ulaşmanın kolaylaşması ve tarama programlarının önem kazanmasıyla birlikte kanser tanısının artık daha erken evrelerde konulabildiğini söyledi.
Doç. Dr. Ali Murat Sedef, ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, her yıl dünya genelinde yaklaşık 10 milyon yeni vak'ayla karşılaşıldığını belirtti. Tüm dünyada kanser hastalarının sayısının git gide arttığı bilindiğini bu nedenle yeni tanı konmuş vakaların erken evrede saptanabilmesinin modern tıbbın en temel amaçları arasında yer aldığını anlatan Doç. Dr. Sedef, “Kanser hastalığında erken teşhis, tedavi kolaylığı ve hastalıktan tamamen kurtulma şansını da beraberinde getirir. Günümüzde lokal ileri (yayılmamış) ve ileri evre hastalar için çağdaş ve yenilikçi tedavi seçeneklerinin olması ve bu tedavilere ulaşmanın kolaylaşması ile birlikte yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir. Ayrıca, toplumda yanlış bilinen ‘tümöre bıçak değmemeli’ algısının aksine kimi erken evre vak'alar için cerrahi yöntemler sayesinde tam anlamıyla tedavi imkânları da mevcuttur” dedi.

Tam iyileşme mümkün
Her kanser hastasının tedavisinin mutlaka bir tıbbi onkoloji uzmanı gözetiminde ve multidisipliner şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Sedef, kanserin artık ‘tanıevrelemetedavi’ süreçleri dahilinde ele alınması gereken ve doğru yaklaşım sağlandığında yaşam konforunun korunabildiği, çoğu kanser türünde tam anlamıyla iyileşmenin elde edilebildiği bir hastalık olduğunu vurguladı.

Kişiye özel tedaviler gündemde
Kanserde tedavi seçenekleri gözden geçirilirken her hastanın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen her yıl dünya genelinde yaklaşık 10 milyon yeni vak'ayla karşılaşıldığını belirten Doç. Dr. Sedef, şöyle devam etti:
"Adeta her tümörün ayrı ayrı kimliklendirilmesi ile hastalığın daha yakından tanınması mümkün olabilmektedir. Bunun sonucunda da en doğru tedavinin uygulanmasına imkân doğar. Bu yaklaşım biçimi günümüzde, ‘Bireyselleştirilmiş Tedavi’ olarak tanımlanmakta ve moleküler testler ışığında hastaların yeni nesil akıllı ilaçlar ve immünoterapiler başta olmak üzere güncel tedavilere ulaşması hedeflenmektedir”

Korkutucu olan geç kalmak
Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşması ve rutin tarama programlarının ihmal edilmemesi halinde kanserin günümüzde önlenebilir bir hastalık haline geldiğini ifade eden Doç. Dr. Sedef, “Tanı konduğu andan itibaren ise deneyimli ve ilgili doktorların kılavuzluğunda güncel tedavilere ulaşmak iyileşme süreci için anahtar rol oynamakta ve hayat kurtarıcı sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır” dedi.

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